Governo institui nova direcção de serviços de desenvolvimento regional

O Conselho Executivo concluiu a discussão sobre dois projectos na área da educação e das políticas públicas de desenvolvimento regional. O primeiro visa regular o regime de subsídios para o ensino recorrente e, no segundo, avança para a criação de uma “Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional”, que resulta da fusão entre o Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM e o Grupo de Trabalho de Assuntos do Interior da China.

O Conselho Executivo anunciou na sexta-feira a conclusão da discussão sobre o projecto do regulamento administrativo “regime do subsídio para o ensino recorrente” e também da proposta de regulamentação administrativa sobre a “organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional”. Diz o Conselho Executivo que o “Governo entendeu ser necessário efectuar a fusão entre o Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (GEP) e o Grupo de Trabalho de Assuntos do Interior da China, actualmente subordinado ao Gabinete do Chefe do Executivo (GCE), e com isso, criar um serviço permanente, denominado ‘Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional’ (DSEPDR)”. Este serviço ficará responsável pelo estudo, acompanhamento e apoio técnico relacionado com as políticas públicas e o desenvolvimento regional.

A nova DSEPDR deverá apresentar teorias científicas e prestar apoio em termos de informações para a tomada de decisões pelo Chefe do Executivo e para as acções do Governo, bem como sobre o papel da RAEM nas estratégias nacionais; coordenar os trabalhos respeitantes a grandes estratégias nacionais, as políticas nacionais relacionadas com Macau e o desenvolvimento regional e implementar, coordenar e promover a execução de políticas de desenvolvimento regional. A DSEPDR será dirigida por um director e dois subdirectores e terá três departamentos distintos: Departamento de Estudos e Políticas, Departamento de Desenvolvimento Regional e Departamento de Apoio Geral. O Conselho Executivo explica que a iniciativa pretende fazer com que Macau se entegre activamente no desenvolvimento nacional e propõe a entrada em vigor deste projecto a 1 de Setembro deste ano

Também na sexta-feira, o Conselho Executivo concluiu a discussão sobre o projecto do Regulamento Administrativo “Regime do subsídio para o ensino recorrente”. O anteprojecto define que “a regulamentação das condições dos alunos beneficiários, que devem ser residentes da Região Administrativa Especial de Macau, estar matriculados nas escolas e frequentar os cursos do ensino recorrente”. Ensino recorrente, esse, que é proporcionado aos alunos que não concluíram, com aproveitamento e na idade própria, a educação regular. Os alunos que concluírem o curso ficam com as habilitações literárias equivalentes às da educação regular. O Governo refere ainda que os alunos que queiram frequentar os cursos do ensino recorrente “não devem ter beneficiado, no ano escolar e no semestre em causa, do subsídio de escolaridade gratuita ou do subsídio de propinas” e “devem ter atingido a assiduidade mínima de 50% da duração total das aulas e outras actividades lectivas”.

Sobre a forma de pagamento do subsídio, o Executivo define que este seja pago em duas prestações, uma no primeiro semestre e outra no segundo. “As duas prestações do subsídio são pagas a título provisório, sendo o montante calculado por turma com base no respectivo número de alunos beneficiários”, anunciou o Conselho, explicando que o cálculo será feito da seguinte forma: “no primeiro semestre, para as turmas cujo número de alunos beneficiários seja igual ou superior a 25, o montante do subsídio é calculado com base no número de 25, podendo ser pago nesse semestre metade do montante. Se no segundo semestre, o número total de alunos beneficiários do ano de escolaridade em causa for inferior ao número do primeiro semestre, mas a diferença não representar mais de 20% do número total de alunos beneficiários, o montante do subsídio pago no segundo semestre é igual ao do primeiro semestre, e se a referida diferença representar mais de 20%, o montante do subsídio semestral envolvido é calculado de acordo com a fórmula legal”.

O Conselho Executivo diz ainda que as escolas devem assegurar a duração total das aulas e de outras actividades lectivas. Estas alterações entrarão em vigor no primeiro dia do ano escolar de 2018/19.