Fundação Macau concedeu 580 milhões aos afectados pelo tufão Hato

O montante de subsídios atribuídos pela Fundação Macau (FM) aos afectados pela passagem do tufão Hato, em Agosto do ano passado, atingiu cerca de 580 milhões de patacas. Em comunicado, a Fundação Macau afirma ter concluído as “tarefas de apreciação e autorização de subsídios”, cujo montante envolvido “foi cerca de 580 milhões de patacas”.

Dos 6.388 pedidos de subsídios para restauração residencial, a Fundação aprovou perto de 90% (5.665), no valor de 40 milhões de patacas, de acordo com a mesma nota. Aos familiares das dez vítimas mortais foi diferido o montante de três milhões de patacas, enquanto os subsídios por assistência médica atingiram as 680 mil patacas. A maior ‘fatia’ foi, no entanto, concedida através do pagamento das facturas da água e da electricidade, da qual beneficiaram 426 mil famílias, no valor de 430 milhões de patacas. As restantes verbas foram atribuídas a favor de “instituições de educação cultural para renovarem ou repararem as suas instalações danificadas”, indicou a fundação.

Em Agosto do ano passado, a passagem do tufão Hato, que causou dez mortos, mais de 240 feridos e danos avultados, levou a Fundação Macau a responder com o “projecto de ajuda especial aos prejuízos”. Os prejuízos económicos directos e indirectos causados pelo tufão Hato, o pior a atingir Macau em mais de 50 anos, atingiram 12,55 mil milhões de patacas, segundo dados oficiais.