Crematório: IACM alarga âmbito da localização com alteração legislativa

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) confirmou na passada sexta-feira que irá alargar o âmbito do local escolhido para a construção do crematório através da alteração da lei. O organismo reitera que vai continuar a ouvir opiniões para alcançar um consenso sobre a localização da estrutura.

Em comunicado, o IACM refere que “o Governo atribui elevada importância às preocupações e opiniões sobre a localização sugerida para o crematório que os sectores sociais manifestaram nos dias anteriores, mostrando uma atitude aberta em relação às mesmas; das quais as preocupações principais são relativas à localização seleccionada para o crematório”, e explica que “no momento apenas há seis cemitérios municipais públicos no território, dos quais dois cemitérios se instalam na Penísula de Macau, e os restantes na Taipa e Coloane” e, por lei, “o crematório deve ser construído dentro do cemitério, e com efeito, há um limite para a determinação da localização do crematório”. O Executivo vai assim, “estudar a nova localização do crematório através da alteração da Lei para permitir o alargamento do âmbito de opção”, conclui o IACM.

O Instituto garante que vai continuar a estudar os equipamentos das instalações de cremação dos países ou regiões avançados para avaliar as especificações das instalações e equipamentos, da emissão de poluentes e seu controlo e o impacto ambiental. Além disso, o organismo saliente que vai prestar mais informações junto dos cidadãos, ouvir de forma constante as suas opiniões e estudar a sua viabilidade, indica a mesma nota.

A construção do crematório tem levantado polémica devido à preocupação da população relativamente a questões de salubridade e poluição. No início do mês de Julho realizou-se uma manifestação contra a criação do crematório em zonas habitacionais, e a Associação Novo Macau recolheu um total de 2.500 assinaturas que foram entregues na Sede do Governo, juntamente com uma carta endereçada ao Chefe do Executivo.