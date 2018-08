Coutinho terá investido 700 mil dólares em negócio de criptomoeda

José Pereira Coutinho terá investido 700 mil dólares de Hong Kong no negócio de criptomoeda, no qual alegadamente foram defraudadas cerca de 60 pessoas. A notícia é avançada pela Macau News Agency que afirma ter tido acesso a dois contratos assinados pelo deputado. Ao PONTO FINAL, a Polícia Judiciária (PJ) confirmou ter recebido apenas uma queixa de um casal, a 1 de Agosto, que investiu mais de dois milhões de dólares de Hong Kong. Rita Santos avançou a este jornal que o casal em questão se trata do seu filho, Frederico Rosário, e da sua mulher, escusando-se a fazer mais comentários por o caso estar a ser investigado pelas autoridades de Macau e Hong Kong.

Segundo informações avançadas pela PJ a este jornal, Frederico Rosário – que é apenas identificado pelas autoridades como o homem do casal – investiu um milhão e 170 mil dólares de Hong Kong, tendo recebido um retorno de 75 mil. Já a sua mulher investiu 530 mil dólares de Hong Kong e recebeu um retorno de 192 mil e 500. A PJ acrescenta que, em Junho, o casal deixou de receber o retorno e decidiu apresentar queixa a 1 de Agosto. Posteriormente, as autoridades contactaram outras 25 pessoas que alegam ter investido, no total, mais de nove milhões de dólares de Hong Kong.

Rita Santos confirmou que o casal referido pela PJ trata-se do seu filho e da mulher que, segundo a presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), “foram os primeiros a apresentar queixa”. Apesar da PJ ter confirmado que recebeu apenas uma queixa, Rita Santos disse a este jornal ter apresentado queixa com outras 20 pessoas de Macau e também em Hong Kong com outros 23 alegados lesados.

De acordo com a Macau News Agency, Coutinho terá assinado dois contratos com a empresa de Hong Kong Forger. No primeiro, datado de 18 de Março deste ano, o deputado investiu 500 mil dólares de Hong Kong e no segundo, de 5 de Maio, o presidente da ATFPM avançou com 200 mil. No primeiro contrato, explica o mesmo portal, o bónus de retorno inicial era de 18%, mas este valor foi riscado e substituído por 20%. C.V.N.