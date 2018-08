Analistas alertam para impacto da guerra comercial no sector turístico de Macau

A diminuição do poder de compra dos chineses e a queda do número de visitantes do interior da China podem ser dois efeitos nefastos da guerra comercial no sector turístico de Macau. O alerta foi deixado por dois analistas ao PONTO FINAL que, contudo, não são unânimes quanto à possível influência do Governo Central no processo de negociação das licenças de jogo.

Catarina Vila Nova

O alerta tem sido deixado por vários analistas ao longo das últimas semanas, à medida que se foi intensificando a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. O sector turístico e do jogo de Macau pode ser um dano colateral do escalar do conflito entre as duas potências. Num cenário, a desvalorização do renminbi pode contribuir para a queda do poder de compra dos chineses e, consequentemente, levar à diminuição do número de turistas que chegam a Macau – uma possibilidade já assumida pelo Chefe do Executivo na Assembleia Legislativa (AL) e pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) numa resposta enviada ao PONTO FINAL. Um outro cenário, que dividiu os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL, prende-se com a iminente renovação das licenças de jogo, tendo em conta que três concessionárias são americanas.

“Temos que estar cientes da queda do número de turistas e da capacidade do seu poder de compra”. O alerta foi deixado pelo Chefe do Executivo, na passada quinta-feira, quando questionado pelo deputado Davis Fong quanto às medidas de prevenção que o Governo vai adoptar para evitar os efeitos da guerra comercial. Em declarações ao PONTO FINAL, após a última sessão plenária, Fong, que é também o director do Instituto de Estudos sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau (UM), afirmou estar preocupado com duas possibilidades: diminuição do poder de compra dos chineses e queda do número de visitantes do interior da China.

“Por causa da guerra comercial os rendimentos dos visitantes do interior da China vão diminuir e isto vai afectar os gastos globais ou até a predisposição de visitar Macau. Receio que, no próximo ano, possa existir a possibilidade de um decréscimo no número de turistas”, alertou Davis Fong. Preocupação esta que é partilhada por Glenn McCartney, professor de Gestão Internacional de ‘Resorts’ Integrados da Faculdade de Gestão de Empresas da UM, e entendida pelo académico como um dos efeitos colaterais mais prováveis para Macau da guerra comercial. “Claro que qualquer desvalorização vai afectar a indústria do turismo, como se vê globalmente que qualquer flutuação da moeda afecta os gastos no turismo”, considerou o docente, em declarações ao PONTO FINAL.

Numa resposta em inglês enviada a este jornal, a DST assume que a desvalorização do renminbi pode resultar num “abrandamento dos gastos e viagens para o exterior dos residentes da China continental”. Ainda assim, o organismo desvaloriza futuros impactos, apresentando números que revelam o crescimento de 13,3% de turistas do interior da China na primeira metade deste ano. “A guerra comercial pode apenas ter um efeito mínimo no turismo de Macau, particularmente com a promoção activa de Macau e os esforços para oferecer produtos diversos”, escreve a DST. No entanto, Davis Fong defende que os efeitos locais não se vão sentir no imediato mas sim daqui a seis meses ou mesmo um ano. “Não acredito que vá acontecer a curto prazo porque o desempenho do turismo neste ano depende dos rendimentos dos turistas no ano passado”, explicou o académico.

GOVERNO CENTRAL: UM FACTOR A CONSIDERAR NAS NEGOCIAÇÕES COM AS CONCESSIONÁRIAS?

Uma outra possibilidade equacionada por analistas como Steve Vickers e Nelson Rose coloca a tónica no Governo Central e numa possível ingerência nas iminentes negociações das licenças de jogo. Numa nota intitulada “Guerra Comercial Estados Unidos-China: Vencedores e Perdedores”, publicada na página electrónica da Steve Vickers Associates, a consultora sublinha que três das seis concessionárias são norte-americanas e que o fundador da Las Vegas Sands é próximo de Donald Trump. “Estas empresas estão agora numa linha de falta geopolítica. As suas concessões em Macau podem, consequentemente, estar na linha”, considera Steve Vickers.

Nelson Rose, professor convidado de Direito de Jogo da UM, vai mais longe e é peremptório ao afirmar que “Macau e a RPC [República Popular da China] têm o direito legal de fazer o que quiserem com estas concessões”. Num artigo publicado no seu ‘website’, “Gaming and the Law”, o académico aponta que a renegociação das licenças de jogo não implica uma abertura a outros interessados nem que as actuais operadoras vejam as suas concessões automaticamente renovadas. No entanto, Rose não acredita que o Governo recuse uma renovação das concessões das empresas americanas, tendo em conta os milhares de milhões investidos pelo MGM, Sands e Wynn.

O mesmo cenário não é também equacionado por Glenn McCartney, que não só acredita que as seis concessionárias vão poder continuar a operar em Macau como prevê que sejam acrescentadas mais duas ao lote. “Nós queremos manter o mesmo nível de estabilidade na ‘strip’ do Cotai, pelo que faz sentido termos um processo de negociação que não acrescente nenhum instabilidade ou insegurança aos investidores, operadores e funcionários governamentais”, considerou o professor. Davis Fong não tem tantas certezas e afirma que, se os Estados Unidos decidirem aplicar tarifas à totalidade das exportações chineses, “tudo pode acontecer”. “Se o Governo Central quiser criar alguma estratégia para proteger não só Macau mas todo o país, penso que tudo pode acontecer”, apontou.

ANUNCIADA ALIANÇA TURÍSTICA PARA COMBATER EFEITOS DA GUERRA COMERCIAL

Em resposta à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, o Tourism Board de Hong Kong (HKTB) anunciou a criação de um plano conjunto com Macau e Guangdong para promover a Grande Baía a turistas do exterior, noticiou o South China Morning Post. Em específico, o diário refere que o HKTB negociou com companhias aéreas para oferecer pacotes turísticos a cidadãos da Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Malásia, Filipinas, Singapura e Tailândia. Ao PONTO FINAL, a DST adiantou que a promoção no Japão, iniciada pelo HKTB, “será sob a forma de um ‘mega consumer roadshow’ [mega exposição itinerante para consumidores], com uma exposição fotográfica sobre a Grande Baía, jogos interactivos para consumidores, pacotes de viagem e promoção junto dos media”.

Na resposta da DST a este jornal, esta foi a única referência à “aliança” anunciada pelo HKTB. De resto, o organismo local remeteu a sua resposta para um mecanismo criado em 1993 – Reunião de Trabalho da Organização de Promoção Turística de Guangdong, Hong Kong e Macau – e, mais recentemente, para a fundação, em Dezembro de 2017, da Federação Turística da Região Metropolitana da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, frisando que a cooperação inter-regional existe há várias décadas.

Glenn McCartney congratula a iniciativa do HKTB, frisando que a ideia não é nova e alertando para a necessidade de delinear bem o plano de acção e definir atempadamente as responsabilidades de cada uma das partes. “Como vai funcionar? Quem vai assumir a liderança e qual é o grande plano? Qual é a grande declaração de marca? Espero que estes pontos façam parte da grande visão ou então, ao longo dos anos, transforma-se numa manchete mas não numa acção”, apontou.