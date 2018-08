Residentes de Seac Pai Van vão aumentar protestos e realizam manifestação no domingo

Enquanto o Chefe do Executivo, Chui Sai On, se dirigia à Assembleia Legislativa (AL), alguns residentes de Seac Pai Van reuniram-se em frente ao local para manifestar a sua oposição à construção de armazéns para materiais perigosos perto das suas casas e para anunciar a sua próxima acção – uma manifestação com cerca de mil participantes.

Stacey Qiao

Cerca de uma dúzia de residentes de Seac Pai Van, acompanhados por Lei Man Chao e Luis Leong da Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau, reuniram-se ontem à porta da Assembleia Legislativa para exprimir o seu descontentamento com a decisão do Governo de construir armazéns para materiais perigosos na zona residencial do Cotai e entregaram cartas a todos os membros da AL, pedindo o seu apoio e participação na manifestação agendada para domingo.

“Esperamos que os deputados possam falar pelos moradores de Seac Pai Van”, disse a senhora Kuok, uma das representantes. “Reunimo-nos com os funcionários da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) a 26 de Julho e entregámos a nossa petição, juntamente com 7.662 assinaturas, na sede do Governo a 31 de Julho. No entanto, já passaram duas semanas e o Governo não respondeu positivamente aos nossos pedidos”.

“O armazenamento de materiais perigosos é muito próximo da área residencial, o que representa grandes riscos para as nossas vidas. Esta bomba-relógio nunca deveria ser colocada perto de residentes!”, disse a senhora Kuok. “Em face da forte resistência pública, o Governo recusa-se a ouvir as opiniões públicas e escolhe ignorar uma petição com mais de 7.000 assinaturas, o que chocou e enfureceu a comunidade. Espero que o secretário Raimundo do Rosário possa ouvir as vozes das pessoas”, prosseguiu.

Anteriormente, o Governo divulgou que os dois locais seleccionados para os dois depósitos de materiais perigosos seriam no Cotai, na Avenida Marginal Flor de Lotus e na Estrada do Dique Oeste, respectivamente. O anúncio provocou uma grande polémica, já que o segundo local fica a apenas 200 metros da área residencial.

“O Conselho do Planeamento Urbanístico e outros especialistas referiram que o processo de tomada de decisão carece de transparência. Agora o Governo está a querer ignorar as opiniões de mais de 7.000 residentes com dois conselhos de consulta?”, lê-se no comunicado.

De acordo com a senhora Kuok, a maioria dos signatários da petição são residentes de Seac Pai Van e algumas pessoas a viver na Taipa e na Península de Macau.

“Como os nossos apelos racionais não estão a ser cumpridos com respeito pelo Governo”, disse Kuok, “vamos aumentar a nossa oposição e realizar uma manifestação às 17 horas de 12 de Agosto no Edifício Lok Kuan, em Seac Pai Van. Se a nossa manifestação continuar sem alcançar nenhum resultado, poderemos ir mais além. Só para esclarecer, não nos opomos à construção de armazenamento de materiais perigosos, opomo-nos a uma selecção irracional de locais, a consultas públicas pouco transparentes e à desconsideração do Governo sobre as preocupações das pessoas”, concluiu.