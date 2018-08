Pearl Horizon: “Somos compradores legítimos, não vítimas de desastres”

Meia hora antes de o Chefe do Executivo iniciar a sessão de perguntas e respostas na Assembleia Legislativa (AL), ontem, os compradores do Pearl Horizon reuniram-se do lado de fora do edifício da AL e entregaram uma petição a Chui Sai On pedindo-lhe que resolva o problema do extinto projecto residencial.

Por entre a reprodução da voz do CE nos altifalantes a dizer que “os interesses daqueles que pagaram o depósito da propriedade certamente deveriam ser protegidos” e os gritos da multidão “Governo Central, por favor, salve a Pearl Horizon em Macau”, Kou Meng Pok, presidente da Associação de Compradores do Pearl Horizon, disse aos jornalistas: “O incidente da Pearl Horizon aconteceu após a posse de Chui Sai On em 2009. O nosso principal objectivo desta vez é pedir ao Chefe do Executivo que tome todas as medidas possíveis, seja por concurso público ou pela nova Lei de Terras, para resolver completamente o problema do Pearl Horizon no seu mandato. Queremos justiça”.

Vestindo uma t-shirt onde se lê “Governo opressivo leva as pessoas à rebelião; injustiça terrível deve ser corrigida”, Kou disse: “Pagámos impostos, completámos registos de propriedade, fizemos todos os passos de acordo com leis e regulamentos, como é que o Governo pode declarar que as nossas propriedades já não existem? Espero que o Governo possa resolver este problema o mais rapidamente possível. Não nos tente enganar com nenhum plano provisório de habitação”.

“A razão pela qual persistimos durante todos estes anos é porque acreditamos firmemente nos nossos direitos como compradores legítimos, mas o Governo está a tratar-nos como vítimas de desastres. Nós não somos!”, afirmou Kou.

Quanto à acção coletiva contra o Governo por “não proteger a segurança da propriedade das pessoas”, Kou revelou que mais documentos estão a ser enviados para o escritório de advogados, o que leva tempo a processar, já que a maioria dos mais de 1.000 compradores pertencentes à Associação vai participar.