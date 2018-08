Mudança de Governo não vai afectar construção de habitação pública, garante Chui Sai On

O Chefe do Executivo assegurou ontem, perante os deputados, que a mudança de Governo no próximo ano não vai comprometer a sua promessa de construir 28 mil fracções de habitação pública na zona A dos Novos Aterros. Chui Sai On avançou a intenção de apresentar à Assembleia Legislativa a proposta de alteração ao Regime Jurídico da Habitação Económica ainda este ano.

Catarina Vila Nova

“Deixo o meu compromisso que a concretização de 28 mil fracções [de habitação pública] não vai ser afectada devido à mudança de Governo”. Assim respondeu Chui Sai On às preocupações de Ng Kuok Cheong e Au Kam San quanto à possibilidade do futuro Executivo não cumprir com a promessa do actual Governo de construir 28 mil fracções de habitação pública. Vários deputados questionaram ontem o Chefe do Executivo, durante uma sessão de perguntas e respostas sobre as linhas de acção governativa, sobre o problema crónico da habitação em Macau. O líder do Governo reiterou a promessa de construção de 28 mil fracções de habitação pública na zona A dos Novos Aterros e anunciou que a proposta de revisão ao regime da habitação económica poderá ser entregue à Assembleia Legislativa (AL) ainda este ano.

“Em relação à política de habitação pública, o Governo já desenvolveu um grande trabalho e vai seguir os calendários definidos para concluir a construção das habitações. O Governo do próximo mandato vai conseguir concluir esses planos, a mudança de Governo não vai afectar o que já foi divulgado junto da sociedade”, assegurou Chui Sai On. O Chefe do Executivo revelou ainda a intenção de incluir no planeamento da habitação pública uma nova tipologia destinada aos jovens e recém-casados. “Vamos incluir no nosso planeamento um novo tipo de habitação para os jovens e recém-casados. Há 10 anos a situação era diferente e, hoje em dia, os jovens esperam ter o seu próprio espaço”, justificou.

Quanto ao Regime Jurídico da Habitação Económica, o Chefe do Executivo anunciou que pretende apresentar a proposta de revisão aos deputados ainda este ano. “O Regime Jurídico da Habitação Social está, neste momento, em análise na especialidade. Quanto à habitação económica, está a ser elaborado e pretendemos apresentar à AL este ano”, revelou. Recorde-se que o secretário para os Transportes e Obras Públicas reiterou, no final do mês passado, que no próximo ano será lançado um novo concurso de habitação económica, promessa deixada por Chui Sai On no hemiciclo durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa para 2018.

No que diz respeito à zona A dos Novos Aterros, Chui Sai On defendeu a “utilização razoável desses recursos” e garantiu que não serão usados para “roubar a habitação pública que se prevê para esse terreno”. “Esses aterros não foram ainda concedidos para finalidade comercial ou habitação, estão ainda em planeamento. Temos de fazer uma utilização razoável desses recursos, por isso não vão ser usados para roubar a habitação pública que se prevê para esse terreno”, afirmou o Chefe do Executivo. Apesar de o planeamento para a zona A dos Novos Aterros não estar ainda concluída, uma novidade foi ontem avançada pelo líder do Governo: “Temos reservadas duas parcelas para a criação de quatros lares de idosos”.

NG KUOK CHEONG PROPÕE LEI CONTRA ESPECULAÇÃO NOS NOVOS ATERROS

Ng Kuok Cheong anunciou que “nos próximos dias” pretende pedir uma autorização para apresentar uma proposta de lei para evitar que haja especulação imobiliária nos Novos Aterros. “A DSAJ [Direcção dos Serviços para os Assuntos de Justiça] ainda não tem nada planeado e creio que devia haver uma lei sobre os Novos Aterros para gentes de Macau com vista a que não haja especulação neste tipo de terrenos. Nos próximos dias vou pedir esta autorização para que a AL possa criar este mecanismo para as gentes de Macau”, revelou o deputado.

Au Kam San afirmou estar preocupado com o regime da habitação económica, por considerar que o mecanismo de sorteio “tem graves efeitos e é desvantajoso para os residentes e péssimo para os jovens e para quem vive sozinho”, pedindo a reintrodução do sistema por pontos para atribuição das fracções. Lam Lon Wai e Song Pek Kei conduziram as suas perguntas em direcção à habitação para os jovens, com o deputado ligado aos Operários a questionar como será lançada a nova tipologia “sem afectar o fornecimento da social e económica”.

Mak Soi Kun reavivou a questão do Sin Fong Garden como um exemplo dos “casos legais e injustos que continuam a existir”. Chui Sai On considerou que, de momento, “não é conveniente” avançar com a demolição do edifício – aprovada em Maio de 2016 pelas Obras Públicas – uma vez que estão pendentes em tribunal dois processos judiciais relacionados com o caso. “O [edifício] Sin Fong está envolvido em dois casos judiciais. Não é conveniente avançar com obras de reconstrução. Quando forem reunidas as condições vamos impulsionar a demolição e reconstrução do edifício”, explicou o Chefe do Executivo.