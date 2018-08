IACM autoriza esterilizações de galgos no exterior do Canídromo

Depois das críticas relativas ao modo como as esterilizações estariam a decorrer no Canídromo, o IACM apressou-se a promover uma visita às instalações para a imprensa, que ontem decorreu. O organismo autorizou entretanto, garante Albano Martins, que os animais sejam esterilizados em clínicas veterinárias, o que corresponde a uma intenção antes manifestada pelo presidente da Anima.

Sílvia Gonçalves

As esterilizações dos galgos que forem adoptados já não serão efectuadas apenas no interior do Canídromo, assegurou ontem o presidente da Anima. Segundo Albano Martins, a autorização do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM)aconteceu depois de rumores que davam conta de esterilizações mal feitas, o que o activista diz não corresponder à verdade. Para além das três clínicas veterinárias de Macau, sugeridas pela Anima, onde as cirurgias poderão ser feitas, também um veterinário australiano, residente em Hong Kong, chegará ao Canídromo na próxima segunda-feira, para analisar todos os animais.

“Isso está aprovado pelo IACM, agora. Depois dessa polémica dos veterinários, porque apareceu um cão a sangrar e as pessoas disseram que foi uma esterilização mal feita”, contou ontem Albano Martins à imprensa, no decorrer de uma visita ao Canídromo organizada pelo IACM. Rumores que o activista diz não terem qualquer correspondência com a realidade. “É mentira, posso mostrar a fotografia. Esse animal teve esse problema no dia 1 de Agosto, que foi uma quarta-feira. Os veterinários só chegaram no dia 3 de Agosto. É deliberadamente para criar problemas. Eles só fizeram dias 3, 4 e 5, penso eu, não trabalharam mais. Agora, perante essa polémica toda, os veterinários não querem cá vir trabalhar, a clínica que estava cá a trabalhar”.

Isto porque, explica Martins, se inicialmente – e após o IACM ter assumido o controlo do Canídromo, a 21 de Julho – apenas os veterinários do Instituto prestavam cuidados aos animais, “depois a Yat Yuen fez um acordo com uma clínica para os veterinários virem cá e começarem a esterilizar, porque também tinham a impressão que eu tinha, de que tinha que ser feito tudo em 60 dias”. Procedimentos que, segundo o activista, seguiram todas as regras. “Ao fim da tarde eles tiram o sangue, ao fim da tarde eles ficam em jejum, e no dia seguinte são esterilizados. As pessoas diziam que nem análise ao sangue fazem, é mentira, eu tenho as fotografias todas das análises ao sangue”.

“SUGERIMOS AS CLÍNICAS QUE NORMALMENTE TRABALHAM CONNOSCO”

A polémica, diz Martins, fez com que os médicos da clínica em causa se afastassem, o que levou o IACM a autorizar a deslocação dos animais para clínicas onde lhes será feita a cirurgia. “E nós sugerimos as clínicas que normalmente trabalham connosco. A Yat Yuen é que vai fazer o acordo. Nós pedimos preços para eles decidirem, porque quem paga a factura é a Yat Yuen. A Anima é a única que pode tirar cães daqui, para levar às clínicas e trazer os cães, o nosso trabalho é só esse, e o trabalho de marcar com a Yat Yuen os dias das operações. Mas agora a esterilização nem é o mais importante, o mais importante é o problema dos dentes”, considera.

Albano Martins não identificou as três clínicas por si sugeridas, adiantando apenas que são aquelas que habitualmente colaboram com a Anima. O activista contactou ainda um outro clínico que vai participar na avaliação do estado de saúde dos animais. “Segunda-feira vem um veterinário australiano, que pode fazer cirurgia, se quiser. É voluntário, o que ele vai fazer é um levantamento da situação médica de todos os galgos, esta é a principal função. E se ele tiver capacidade para ficar mais tempo, é ele que vai controlar todas essas operações de esterilização lá fora”.

Depois de 12 esterilizações já efectuadas, todas no Canídromo, o procedimento está agora suspenso, diz Martins. “Estão suspensas até nós fazermos o levantamento das bocas [dentes]daquela malta toda. Segunda-feira vem o veterinário, nós vamos apontar esses casos para ele ver primeiro e depois ele vai dar a volta”.

“SÓ OS GALGOS DE BOA SAÚDE É QUE SÃO ESTERILIZADOS”

A visita que ontem decorreu aos canis do Canídromo, organizada pelo IACM, surgiu na sequência de críticas sobre o tratamento que os 532 animais estariam a receber nas instalações, nomeadamente as declarações prestadas à imprensa chinesa pela activista Zoe Tang, ex-membro da direcção da Anima, que questionou o modo como as esterilizações estavam a ser efectuadas e remeteu uma queixa ao Comissariado Contra a Corrrupção (CCAC).

“Ouvimos muitas vozes e um mau entendimento da situação no interior dos canis, por este motivo realizámos esta visita”, assinalou Ung Sau Hong. A administradora do IACM reiterou ainda que o organismo não impõe que as esterilizações sejam efectuadas no prazo de 60 dias que a Yat Yuen tem para reclamar os animais, ou seja, até 29 de Setembro. Sendo, contudo, obrigatória para todos os galgos que sejam adoptados. A responsável, que confirmou terem sido já feitas apenas 12 esterilizações, não soube precisar quantos animais serão sujeitos a esse procedimento dentro dos 60 dias. “Temos que avaliar a situação actual”, resumiu, assegurando ainda que “só os galgos de boa saúde é que são esterilizados”.

Questionada sobre se poderá o IACM reagir judicialmente aos rumores veiculados, a administradora respondeu: “Este caso já foi submetido ao CCAC, o serviço competente também vai realizar uma investigação”. E foi o Instituto contactado já pelo CCAC? “Até agora ainda não”.

“A Anima não tem nada a ver com essa queixa [apresentada ao CCAC]”, reiterou Albano Martins. “Esta visita foi para vocês verificarem que as situações não estão tão más como se diz. Eu posso garantir que não estão. Pior do que estavam, é impossível. Não há possibilidade nenhuma de as coisas estarem piores. Claro que em 15 dias não se fazem milagres. Em 15 dias detectam-se animais que se calhar não estavam bem, que agora começa-se a notar que estão mal. E é gradualmente que esta operação tem que ser feita”, salientou o presidente da Anima.