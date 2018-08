Governo conta apresentar nova versão do regime dos táxis em Outubro

Uma nova versão do Regime Jurídico do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer deverá ser apresentada à 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) em Outubro, afirmou ontem Raimundo do Rosário, citado pela Rádio Macau. Segundo explicou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, após a reunião com os deputados, o Governo vai agora “rever todo o texto de acordo com as 12 reuniões que tivemos”. “Esperamos que na abertura da próxima sessão legislativa, em Outubro, tenhamos uma espécie de versão final”, declarou o governante.

Segundo a Rádio Macau, Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da AL, espera que na nova versão de trabalho o artigo referente às disposições transitórias seja clarificado. “Há diferentes interpretações entre os diferentes serviços da Administração. A comissão sugeriu que a redacção do artigo sobre disposições transitórias deve ser mais clara”, disse o deputado, citado pela emissora.