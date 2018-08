“Estão a punir uma criança de dois anos”

Um não-residente foi interdito de entrar em Macau durante três anos após ter sido condenado a pena suspensa por contratar trabalhadores ilegais. O empresário diz que a “cruel” decisão do Tribunal de Última Instância vai separá-lo da família, incluindo a filha, uma residente de apenas dois anos.

Vítor Quintã

Faltam dois dias para o homem de 44 anos ter de deixar a mulher e a filha de dois anos – ambas residentes – em Macau, sem poder voltar antes de 2021. “Ainda estou em choque, mas por vezes temo que o choque comece mesmo quando já estiver fora de Macau”, confessou ao PONTO FINAL. Num veredicto de 31 de Julho, mas só ontem tornado público, o Tribunal de Última Instância (TUI) confirmou a decisão do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, de interditar o proprietário de um restaurante na Taipa durante três anos após ter sido condenado a pena de prisão suspensa por contratar dois trabalhadores ilegais.

Ao contrário do Tribunal de Segunda Instância, que em Março passado considerou a interdição “excessiva”, o TUI defendeu que o “exercício do poder discricionário” da Administração “fica fora de controlo jurisdicional, salvo nos casos excepcionais”. Ou seja, a justiça só pode intervir para proteger “o princípio da proporcionalidade (…) quando as decisões de modo intolerável, o violem”, refere a sentença. E para os juízes da última instância, “não se afigura que a medida” seja “manifestamente excessiva nem desproporcional”.

A mulher do empresário começa por recordar as dificuldades em contratar pessoal vindo de fora, mas o empresário interrompe-a: “O erro foi meu”. Ambos pediram para não ser identificados por temerem represálias por parte da Administração. “Não sabia que era um crime e no caso de uma das empregadas, eu nem sabia que ela estava em Macau de forma ilegal”, diz o não-residente. Ao que o PONTO FINAL pôde apurar, a mulher de nacionalidade filipina terá mesmo dito à polícia que era sem-abrigo e que tinha ido ao restaurante pedir trabalho para poder comer, após o visto de turista ter expirado.

“Mas não precisavam de ser tão cruéis para com a minha filha e para com a minha mulher”, diz o não-residente. “Se tiverem coração, estarão com certeza envergonhados deste caso”, diz ele, referindo-se às autoridades de Macau. “Estão a punir uma criança de dois anos”, sublinha. Felizmente, explica a esposa, a filha ainda não percebeu o que se passou, não apenas devido à tenra idade mas também porque “neste três anos ele já esteve sempre a ir e vir”.

“Coração nas mãos”

Em 2014, o casal tinha pedido a fixação de residência para o empresário a título de “união familiar”, mas há três anos – já após o crime de emprego ilegal ter sido detectado – Wong Sio Chak rejeitou o pedido. Desde então que o homem tem vivido num limbo legal e mesmo para estar presente no nascimento da filha, no Verão de 2016, teve de pedir uma prorrogação excepcional da autorização de permanência.

Uma incerteza que pesou na vida desta família. “Estes três anos não foram divertidos”, admite o não-residente, em tom de eufemismo. Mesmo os sucessivos vistos de turista, com uma duração máxima de um mês, não eram algo garantido. “Por várias vezes” foi-lhe recusada a entrada e teve de regressar ao país ou território de origem, recorda o empresário. “Sempre que tinha de sair de Macau, fazia-o com o coração nas mãos”, diz, enquanto faz um gesto de aperto, “sem saber se poderia voltar”.

Apesar de tudo, o homem conseguiu preparar o que chama de “plano B que sempre desejei nunca ter usar”, a abertura de um restaurante em Hong Kong. Algo que lhe vai permitir estar mais perto da família. Mas os cerca de 60 quilómetros de distância não o deixam descansado. “Em caso de emergência, se acontecer algo à minha mulher, quem vai tomar conta da nossa filha?”, pergunta o não-residente.

Numa tal eventualidade, o empresário teria de pedir à Administração para lhe ser permitida a entrada. Uma vez que foram as autoridades a decretar a interdição, seriam elas também a decidir aceitar ou não o pedido. De acordo com a lei vigente, o Governo tem um prazo de 15 dias para responder a qualquer requerimento.