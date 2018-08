Adeptos locais atribuem favoritismo aos ‘dragões’

O FC Porto apresenta-se como o principal favorito à conquista do título de campeão nacional português, consideram Helena Brandão e Marques da Silva, adeptos de Sporting e Benfica, respectivamente. António Aguiar, por sua vez, acredita que os ‘dragões’ não são favoritos, apesar de estar confiante que a equipa da qual é adepto irá renovar o título de campeão.

Pedro André Santos

As emoções da liga portuguesa de futebol estão de regresso este fim-de-semana com o arranque do campeonato. O FC Porto defende o título e terá a concorrência do Benfica, que se reforçou bastante este ano, e do Sporting, na recta final de uma crise que resultou na saída de algumas das pedras mais influentes da equipa. Para além disso, o clube leonino está a menos de um mês de novas eleições, sendo ainda uma incógnita o que fará o próximo presidente do clube.

O PONTO FINAL falou com adeptos dos chamados três grandes do futebol português, que fizeram uma antevisão sobre as suas expectativas para este ano. “Por ser do Sporting quero que o Sporting vença, e nós temos sempre as maiores expectativas, mas não creio que este ano seja campeão. As expectativas são sempre as melhores, mas fico sempre de pé atrás, sobretudo com o burburinho que há na direcção, no clube e nos jogadores, quem vai e quem fica”, começou por dizer Helena Brandão ao PONTO FINAL.

Segundo a presidente da Associação dos Amigos de Moçambique, o FC Porto “está forte”, e entre os três principais candidatos é aquele que deu “as melhores indicações até agora”. A instabilidade vivida no universo leonino, com eleições à porta, deixa muitas dúvidas sobre os argumentos a apresentar dentro das quatro linhas, segundo a adepta sportinguista, aguardando por melhores dias e, sobretudo, com maior serenidade.

Do lado do Benfica, e quando questionado sobre as suas expectativas para esta temporada, António Marques da Silva mostrou logo um ‘futebol’ ofensivo. “As expectativas já foram dadas na final da Supertaça, a pressão sobre os árbitros já começou, portanto vai ser mais do mesmo”, disse o jurista, em alusão à partida entre o FC Porto e o Aves que valeu o primeiro título da temporada à formação azul-e-branca.

Marques da Silva considera que os ‘dragões’ apresentam-se como favoritos à conquista do troféu este ano porque “continuam a jogar fora das quatro linhas”, por vezes “vitimizando-se” para “capitalizarem a seguir”. “Foi um bocado assim no ano passado e penso que irão na mesma senda porque o que dá resultados não se mexe. Penso que vai ser provavelmente um ano do Porto”, referiu.

Relativamente ao Benfica, clube do qual é adepto, Marques da Silva disse ter ainda “muitas dúvidas”, não tendo ficado plenamente satisfeito com a exibição na partida de qualificação para a Liga dos Campeões. “O jogo com o Fenerbahce não me convenceu, acho que há alguma falta de ousadia e muito calculismo”, lamentou.

A possível saída do brasileiro Jonas é vista também como alguma apreensão, especialmente porque os reforços atacantes ainda não convenceram. “É um bocado como os melões, só depois de os abrir é que se sabe se estão doces ou não. Vi o jogo com Fenerbahce e não gostei por aí além do Castillo nem do Ferreyra”, apontou o jurista.

Relativamente ao Sporting, Marques da Silva considera que “pode até ter uma equipa jeitosa”, lembrando que José Peseiro tem aqui uma oportunidade importante para se estabelecer como um treinador de equipas de maior qualidade comparativamente aos clubes por onde passou nos últimos anos.

“Que se jogue e se ganhe o campeonato dentro do campo”

Contrariamente aos adeptos rivais, António Aguiar não coloca o FC Porto como sendo o principal candidato ao título. “Dos três candidatos crónicos ao título, o Porto foi o que se reforçou menos, e como vendeu alguns activos parte como o menos favorito dos três, talvez equiparado ao Sporting, que perdeu alguns activos importantes e também não se reforçou por aí além. O Benfica reforçou-se bastante bem, tal como tinha acontecido no ano anterior, e portanto é para mim o principal favorito, até porque vem ferido de um campeonato que nunca contou perder”, considerou. No entanto, o presidente da Associação de Patinagem de Macau acrescenta que, sendo portista, “obviamente confio que o Porto consiga fazer o bicampeonato”.

A conquista da Supertaça ante o Aves não tranquilizou António Aguiar, que vê a equipa ainda com várias fragilidades, sobretudo a nível ofensivo. “Faltam-nos avançados. O Porto precisava de um jogador matador, como já teve aqui há uns anos o Falcao, o Hulk, o Jackson Martinez… falta um jogador deste género, um jogador de área que marque golos, e o Aboubakar não tem sido isso, e o Porto aí está bastante fraco”, considerou.

António Aguiar espera também que “o campeonato se resolva dentro do campo e não fora dele”, recordando a temporada transacta. “Que se jogue e se ganhe o campeonato dentro do campo, fora do campo espero que não haja as poucas vergonhas que houve o ano passado, sobretudo da parte do Benfica”, alertou.