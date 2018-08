Receitas da Galaxy sobem 25% no primeiro semestre

O grupo Galaxy Entertainment (GEG) anunciou ontem receitas líquidas de 28,1 mil milhões de dólares de Hong Kong no primeiro semestre, mais 25% comparativamente ao período homólogo de 2017.

De acordo com o comunicado divulgado pelo grupo à bolsa de valores de Hong Kong, o EBITDA ajustado (lucros antes de impostos, amortizações e depreciações) aumentou 34% relativamente aos meses de Janeiro a Junho de 2017, para 8,6 mil milhões de dólares de Hong Kong.

As receitas globais provenientes do jogo no primeiro semestre totalizaram 34,3 mil milhões de dólares de Hong Kong, mais 30% que no período homólogo de 2017.

As receitas de jogo do segmento VIP (grandes apostas) totalizaram 19,6 mil milhões de dólares de Hong Kong, uma subida de 41% em relação aos meses de Janeiro a Junho de 2017, enquanto as do mercado de massas subiram 18% para 13,5 milhões de dólares de Hong Kong.

O grupo mostrou-se satisfeito “pelos resultados sólidos (…), apesar dos problemas macroeconómicos causados pelas tensões comerciais globais”.

A 20 de Julho, recorde-se, o parlamento do Japão aprovou uma lei que permite a abertura de três casinos a partir de meados de 2020, com o objectivo de impulsionar o turismo. “Vemos o Japão como uma boa oportunidade de crescimento a longo prazo, que irá complementar as nossas operações em Macau”, declarou o grupo, na mesma nota.

Em resposta a agência Lusa, a Galaxy Entertainment Group demonstrou todo o interesse em conseguir uma das três vagas existentes. “Estamos ansiosos para continuar o diálogo com o Governo”, respondeu o grupo, através do seu gabinete no Japão. “Vamos trabalhar em estreita colaboração com o Governo, empresas e fornecedores locais japoneses e com os nossos parceiros internacionais para criar um destino de entretenimento de classe mundial” acrescentou o grupo, que acredita que esta lei vai ajudar “o objectivo do Governo japonês em atrair 60 milhões de visitantes até 2030”.