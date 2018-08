Porto Interior poderá sofrer inundações durante o fim-de-semana

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) prevêem que o Porto Interior possa ser afectado por inundações entre sexta e segunda-feira. Na sua página electrónica, o organismo explica que uma vasta área de baixa pressão localizada na parte central do Mar do Sul da China vai desenvolver-se lentamente e mover-se para Norte nos próximos dias, trazendo tempo instável para a costa meridional da China.

As inundações do Porto Interior, que deverão ocorrer entre sexta e segunda-feira, ficarão a dever-se à maré astronómica associada a vento forte, explicam os SMG. Para hoje, a população pode esperar tempo muito quente, com céu muito nublado intervalado de períodos de pouco nublado com aguaceiros ocasionais.

A temperatura deverá oscilar entre os 27° de mínima e os 33° de máxima, com a humidade a variar entre os 60 e os 95%. Para o resto da semana pode esperar-se céu geralmente muito nublado, com aguaceiros ocasionais e períodos dispersos de trovoada. A temperatura deverá manter-se entre os 26° de mínima e os 31° de máxima, enquanto que a humidade poderá atingir os 98%.