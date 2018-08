Lucros do BNU descem 3,15% no primeiro semestre para 310,8 milhões

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) fechou o primeiro semestre do ano com lucros de 310,8 milhões de patacas, menos 3,15% em relação ao mesmo período de 2017. O balancete publicado ontem em Boletim Oficial demonstra que o BNU registou proveitos de 756,5 milhões de patacas.

No dia 26 de Junho, o BNU anunciou Carlos Álvares como novo presidente da Comissão Executiva, sucedendo a Pedro Cardoso, que liderou o banco português nos últimos sete anos.

Em comunicado, o BNU justificou a nomeação de Carlos Álvares com a sua “longa experiência no sector bancário”, tendo sido director-geral do Banco Comercial Português e ainda presidente do Banco Popular Portugal.

Os lucros do BNU tinham registado uma subida de 26% em 2017 para 706 milhões de patacas.