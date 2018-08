Governo não aceita rever pontuação do concurso do parque de materiais e oficinas

O Governo decidiu não cumprir a decisão do Tribunal de Última Instância (TUI) que deliberou que o Executivo tinha que realizar um novo cálculo da pontuação final dos concorrentes à obra de construção da superestrutura do parque de materiais e oficinas do sistema de metro ligeiro. Em comunicado, o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT) alega que, uma vez que 90% da empreitada já está concluída, proceder a uma nova adjudicação iria ter um “grande impacto” na instalação do sistema de metro ligeiro na Taipa.

No passado dia 25 de Julho, o TUI fez saber que tinha julgado improcedente um recurso interposto pelo Chefe do Executivo contra a decisão anterior do Tribunal de Segunda Instância (TSI). O TSI tinha deliberado a favor da China Road and Bridge Corporation, anulando a adjudicação do parque de materiais e oficinas à Companhia de Engenharia e de Construção da China.

“Pese embora o elevado respeito e consideração que este Governo tem pelas decisões dos Tribunais, porque a empreitada está praticamente concluída e perante os graves prejuízos para o interesse público que decorreriam da execução da decisão judicial que recentemente recaiu sobre este caso, foi decidido invocar causa legítima de inexecução daquela decisão”, pode ler-se no comunicado do GIT que remete para o artigo 175º do Código do Procedimento Administrativo Contencioso.

Considerando que o parque de materiais e oficinas é o “núcleo central da Linha da Taipa”, o GIT defende que, caso a empreitada venha a ser objecto de nova adjudicação “para a pequena parte que falta concluir”, tal irá ter um “grande impacto” nos prazos e na instalação do sistema de metro ligeiro na Taipa. O organismo sublinha ainda que o que falta executar da superestrutura consiste em acertos finais, testes e vistorias, com o GIT a prever a conclusão da empreitada ainda antes do final deste ano. C.V.N.