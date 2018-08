Funcionários das adjudicatárias excluídos do âmbito de interdição de entrada nos casinos

O âmbito de interdição de entrada nos casinos será apenas aplicado aos funcionários que tiverem um vínculo laboral com uma das concessionárias ou sub-concessionárias de jogo. De foram ficam os trabalhadores das adjudicatárias, mesmo que desempenhem as suas funções numa sala de jogo.

Catarina Vila Nova

Os trabalhadores das adjudicatárias das concessionárias de jogo não vão estar abrangidos pela interdição de entrada nos casinos, anunciou ontem Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). Segundo explicou o deputado, após a primeira reunião com o Governo para debater na especialidade a proposta de alteração à Lei do Condicionamento da Entrada, do Trabalho e do Jogo nos Casinos, o Executivo deparou-se com dificuldades técnicas em incluir estes funcionários no âmbito de interdição, optando por deixá-los de fora.

De forma simplificada, todos os trabalhadores que tiverem um vínculo de trabalho com as concessionárias ou sub-concessionárias de jogo vão ficar impedidos de entrar nos casinos fora do seu horário de trabalho, à excepção dos primeiros três dias do Ano Novo Lunar. Excluído do âmbito da proposta de lei fica quem trabalha para uma adjudicatária, mesmo que desempenhe funções dentro de um casino. Isto porque, explicou Ho Ion Sang, estes trabalhadores gozam de uma certa “mobilidade” no exercício das funções que poderia dificultar a aplicação da lei.

A explicação do Governo não foi suficiente para tranquilizar os deputados que entenderam tratar-se de um tratamento “injusto”, pelo facto de estarem em causa funcionários que desempenham as mesmas funções. “Dentro da comissão existem diferentes opiniões sobre este âmbito de interdição porque há situações em que os trabalhadores exercem as mesmas funções na mesma área mas o tratamento parece que é diferente. Há um tratamento injusto e, por isso, nós temos dúvidas”, declarou Ho Ion Sang. “O Governo disse que vai repensar nas soluções e no âmbito [de interdição]”, adiantou o deputado.

Segundo explicou Ho Ion Sang, inicialmente, a intenção do Governo não era incluir no âmbito de interdição os funcionários das áreas das relações públicas, limpeza, restauração e segurança. No entanto, após a consulta pública sobre a revisão da lei, o Executivo decidiu, “por motivos de protecção”, incluir estas classes profissionais na proposta. “Estes trabalhadores não contactam directamente com o jogo mas, no trabalho, vêem frequentemente os clientes a jogar e, por isso, facilmente vão ser influenciados. Por motivos de protecção o Governo alargou o âmbito a estes trabalhadores”, disse o deputado.

Outro ponto discutido na reunião de ontem – e que havia já sido questionado durante o debate na especialidade da proposta de lei – foi a possibilidade de ser atribuída uma “rotulagem” aos trabalhadores impedidos de entrar nos casinos. O Governo voltou a descartar a questão, ao frisar que aos menores de 21 anos e aos funcionários públicos não é também permitido entrar nas salas de jogo. De acordo com Ho Ion Sang, “muitos deputados” que integram a comissão partilham a mesma opinião do Governo. Em relação à sugestão de alargar o âmbito de interdição a todos os residentes de Macau, o Executivo disse não ver “necessidade” de adoptar esta medida.

Segundo dados do Instituto de Acção Social (IAS) facultados ao PONTO FINAL, entre 2011 e a primeira metade de 2018, 1.075 pessoas foram registadas no sistema centralizado de dependência de jogo do organismo. Destas, 279 eram trabalhadores do sector do jogo, o que corresponde a 29,1% do total.