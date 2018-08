FMI estima que Macau registe o maior rendimento ‘per capita’ do mundo em 2020

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou que Macau registe em 2020 o maior rendimento ‘per capita’ do mundo, destronando o Qatar, de acordo com as últimas projecções da instituição. Os dados divulgados pelo FMI a 27 de Julho, agora alvo de análise, indicam que Macau apresenta neste momento um rendimento ‘per capita’ de 105 mil euros (cerca de 985 mil patacas), só ultrapassado pelo Qatar, com 111 mil euros. Em 2020, o rendimento ‘per capita’ de Macau deverá subir para os 124 mil euros, quase o triplo da média das economias mais avançadas como a Austrália, Estados Unidos, Áustria, Reino Unido e China continental.

O FMI calcula que Hong Kong deverá apresentar em 2020 um montante ‘per capita’ inferior a metade do de Macau, ocupando o 10.º lugar, enquanto o de Portugal não chegará aos 30 mil euros anuais de rendimento por habitante, ficando-se pelo 46.º posto. De acordo com os dados do Governo de Macau, no final de 2017 viviam no território cerca de 653 mil habitantes em pouco mais de 30 quilómetros quadrados. Em 2017, a receita do jogo em Macau cresceu 19,1% para 265,7 mil milhões de patacas.