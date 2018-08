Comércio externo da China cresce 8,6% entre Janeiro e Julho

O comércio externo da China cresceu 8,6% nos sete primeiros meses do ano, em termos homólogos, para 16,72 mil milhões de yuan, foi ontem divulgado.

As exportações chinesas aumentaram 5%, entre Janeiro e Julho, em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as importações avançaram 12,9%, de acordo com dados oficiais.

Durante aquele período, o excedente chinês fixou-se em 1,06 biliões de yuan, uma redução homóloga de 30,6%, afirmou a Administração Geral das Alfândegas chinesas.

Em Julho, as exportações chinesas subiram 6%, para 1,39 mil milhões de yuan, enquanto as importações aumentaram 20,9%, para 1,21 mil milhões de yuan, apesar das crescentes disputas comerciais entre Pequim e Washington.

“Os dados não mostram um impacto significativo da primeira ronda de taxas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos”, indicou um relatório da consultora Capital Economics.

A mesma nota referiu que as exportações para o resto do mundo subiram “muito provavelmente devido à desvalorização do yuan”, a moeda chinesa.

Desde o início de Fevereiro, o yuan caiu já cerca de 8% em relação ao dólar, reflectindo o nervosismo dos investidores perante a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

No mês passado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, impôs taxas alfandegárias de 25% sobre 34 mil milhões de dólares de importações oriundas da China, contra o que considerou serem “tácticas predatórias” de Pequim, que visam o desenvolvimento do sector tecnológico.

Pequim retaliou contra aquelas medidas, levando Trump a ameaçar penalizar mais 200 mil milhões de dólares de produtos chineses.

“No futuro, esperamos um abrandamento na subida das exportações, apesar de isto reflectir, sobretudo, um crescimento global mais débil, ao invés das taxas praticadas pelos EUA, cujo impacto directo continuará a ser compensado em grande parte pela recente desvalorização do yuan”, notou a Capital Economics.