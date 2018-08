Centro de Serviços da Taipa abre no 1.º semestre de 2019, assegura DSSOPT

O Executivo avançou com uma data para que o Centro de Serviços da RAEM nas ilhas abra oficialmente ao público: 1.º semestre de 2019. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Leong Sun Iok, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT)diz ainda que o Edifício Multifuncional do Governo no Pac On, na Taipa, estará pronto até Setembro deste ano.

Em resposta a uma interpelação escrita que tinha sido apresentada pelo deputado Leong Sun Iok no passado mês de Maio sobre a data de conclusão das obras das instalações para serviços públicos, o Executivo prevê que o Centro de Serviços da RAEM na Taipa seja oficialmente aberto ao público no 1.º semestre de 2019. O Governo explica que a obra em causa terá início logo que for concluída a apreciação das propostas e a adjudicação da obra.

Leong Sun Iok pediu ainda esclarecimentos sobre a construção do novo Edifício Multifuncional do Governo no lote 01 do Pac On, na Taipa. O deputado refere em interpelação escrita que a conclusão da obra, que viria a servir como um espaço de armazém de 25 mil metros quadrados, estava prevista para o mês de Maio, e questionou o Governo sobre quando é que estas instalações poderão entrar em funcionamento. O Executivo explica que “no seguimento da conclusão da obra de construção da estrutura do edificado, estão a decorrer os trabalhos de remodelação do imobiliário e da instalação dos colectores da drenagem pública”, acrescentando que os trabalhos deverão estar concluídos “no 3.º trimestre deste ano”, sendo depois entregues à Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), distribuindo depois o espaço ao uso dos seus serviços.

Sobre o edifício para os serviços públicos que será construído no Lote 6K, no NAPE, o Executivo diz que a obra será lançada a concurso público no 3.º trimestre de 2018. Concluída a sua construção, o edifício também será entregue à DSF que, posteriormente, distribuirá as instalações pelos seus serviços. Este espaço é composto por uma área bruta de construção de cerca de 13 mil metros quadrados e é composto por 10 pisos acima do solo e dois abaixo. Já 6500 metros quadrados serão destinados a área de escritórios e o restante será destinado a estacionamento e área pública.

O deputado Leong Sun Iok pediu ainda ao Governo que divulgasse os pormenores das implicações que terão as zonas B dos novos aterros e as zonas C e D do Lago Nam Van nas necessidades de instalações dos serviços públicos nos próximos 10 a 20 anos, ao que o director da DSSOPT, Li Canfeng, respondeu que foram ouvidas as opiniões e sugestões do Conselho do Planeamento Urbanístico. Além disso, “aquando da realização do planeamento das demais zonas referidas na interpelação escrita, a população poderá igualmente, nos termos da Lei do Planeamento Urbanístico, apresentar as suas opiniões e sugestões”, refere a mesma nota.

Leong Sun Iok justificou a sua interpelação dizendo que todos os anos o Governo tem “avultadas despesas extra” e que se “perde muito tempo e se desperdiçam muitos recursos humanos no tratamento de assuntos relacionados com as obras de remodelação e transporte de equipamentos”, o que “aumenta a pressão do trabalho e nada favorece o desenvolvimento a longo prazo dos serviços públicos”. O deputado dá o exemplo da Taipa, cuja população aumentou consideravelmente nos últimos anos, “mas com a falta de um centro de serviços, os residentes são obrigados a deslocar-se até Macau para o tratamento de diversas formalidades”.

O deputado sublinha que “o facto de o Governo arrendar inúmeros imóveis privados para a instalação de serviços públicos aumentou significativamente os encargos do erário público” e que, consequentemente, “como alguns serviços públicos têm falta de instalações fixas, ficam sempre em desvantagem na negociação com os proprietários sobre a renovação dos contratos”.