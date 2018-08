Bilhetes de comboio de operadora chinesa vão ser vendidos em Macau

Andar de comboio na China pode tornar-se bem mais fácil para quem não é chinês e vive em Macau. A operadora dos caminhos-de-ferro de Guangdong quer abrir, até ao final do ano, pontos de venda de bilhetes de comboio na cidade, algo bem recebido por quem gosta de viajar no continente.

Vítor Quintã

A China Railway Guangzhou Group (CR Guangzhou), operadora dos caminhos-de-ferro nas províncias de Guangdong e Hunan, quer abrir em Macau, até ao final do ano, pontos de venda de bilhetes de comboio, avançou na terça-feira o Southern Daily, um jornal estatal da província vizinha. O anúncio surgiu depois de uma visita de um grupo do Comité de Hong Kong, Macau e Taiwan da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) de Guangdong à estação de comboios de Zhuhai, junto à fronteira com Macau, na sexta-feira passada.

O objectivo da visita era precisamente analisar as medidas para facilitar o acesso aos caminhos-de-ferro da China continental por parte dos residentes das duas Regiões Administrativas Especiais. A CR Guangzhou prometeu, por exemplo, instalar na estação de Zhuhai mais quatro máquinas automáticas para compra de bilhetes por parte dos “compatriotas de Macau”. O problema é que estas máquinas, que já se encontram também em estações de comboios em Pequim, Xangai e nas províncias de Hunan e Fujian, só servem os compatriotas que sejam também cidadãos chineses.

Para os restantes residentes da RAEM, comprar bilhetes de comboios no interior da China continua a ser um desafio que envolve longas filas. A maneira mais fácil de o fazer seria através do 12306, a aplicação oficial para telemóvel da empresa de caminhos-de-ferro – aliás, um dos tópicos discutidos durante a visita da delegação da CCPPC de Guangdong. No entanto, além de só estar disponível em chinês, a aplicação exige um cartão de telemóvel chinês para fazer o registo inicial e uma conta bancária do continente para efectuar o pagamento. Algo a que a maioria dos não-chineses que vive em Macau não tem acesso.

Falta de informação

A abertura em Macau de pontos de venda “imediata” de bilhetes de comboios da China continental seria “excelente”, disse ao PONTO FINAL Ingrid Beltrão Coelho. A arquitecta vai à capital de Guangdong, Guangzhou, uma vez por semana em trabalho, mas muitas vezes aproveita para passar o fim-de-semana na China, viajando de comboio “na linha de Cantão, seja lá para onde ela for”. “A única chatice”, diz a residente, “é que tem que se enfrentar sempre filas para levantar os bilhetes”. Algo que já a obrigou, por vezes a desistir de marcar viagens com antecedência.

“Se tivesse aqui um ponto de venda, tinha o bilhete e seguia viagem calmamente”, concorda Nuno Alves, que ainda assim é mais comedido. O também arquitecto viaja regularmente no interior da China de comboio e para deslocações mais longas costuma comprar através da página na Internet do Trip.com, uma empresa estatal chinesa que cobra uma comissão de 20 renminbi (23,7 patacas) por bilhete. “Para distâncias pequenas é bastante, em proporção. Para grandes distâncias já não pesa tanto”, disse Nuno ao PONTO FINAL. Depois de comprar, recebe um código e tem depois de ir à estação de Zhuhai levantar o bilhete. “Se os bilhetes ficarem mais caros do que pela internet, não sei se valeria a pena” ir aos novos pontos de venda em Macau, explica o português.

Nuno já foi de comboio directamente de Zhuhai até ao Norte da província de Jiangsu, uma viagem de mais de 1.600 quilómetros. “Só não vou mais de comboio porque ainda estão a construir para certas zonas”, sublinha o residente. “Eu queria ir a Xiamen [na província de Fujian], mas ainda se dá uma volta grande”, acrescenta. Para o arquitecto, a rede de comboios é a melhor forma de viajar na China continental. “É facílimo”, diz ele. Ainda assim, recorda que, numa viagem de comboio de Lanzhou, capital da província de Gansu, até à região autónoma de Xinjiang, teve ir comprando bilhetes de cidade em cidade. “Se houvesse uma bilheteira em Macau, poderia tê-lo feito com antecedência”, admite Nuno.

Também Ingrid Beltrão Coelho acredita que este tipo de barreiras pode explicar porque não há mais não-chineses a viajar de Macau para a China continental. “No comboio da linha de Cantão nunca vi portugueses”, sublinha a arquitecta. “Famílias, sobretudo com crianças, raramente vejo arriscar nem que seja ir aqui ao lado quanto mais apanhar o comboio”, lamenta a residente. Ingrid, que viaja sempre com a filha, “desde que ela tinha dois anos e meio”, diz que nunca teve grandes problemas, até porque nas estações “está sempre tudo em inglês e em chinês”. “Creio que há falta de informação” dos residentes de Macau sobre o continente, considera.