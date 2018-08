Arquitectos evocam memória de Vicente Bravo, no Albergue SCM

Vicente Bravo será homenageado no próximo sábado, pelas 15 horas, no Albergue SCM. Ao PONTO FINAL, Carlos Marreiros e Maria José de Freitas recordaram o “grande conversador” que era o arquitecto, caracterizado pela sua assertividade e ironia.

Catarina Vila Nova

Um “grande conversador”, com um “sentido crítico muito agudo das coisas” é como Carlos Marreiros recorda o arquitecto Vicente Bravo, falecido no passado dia 28 de Julho, e que será homenageado no próximo sábado. O presidente do Albergue, local onde decorrerá a sessão de homenagem, destaca, em declarações ao PONTO FINAL, a faceta menos conhecida de pintor do arquitecto que viveu em Macau durante três décadas. Para trás ficaram obras como o Pavilhão Temporário da Transferência da Soberania de Macau, peça que Maria José de Freitas entende ser uma das mais significativas do legado deixado por Vicente Bravo.

“O Vicente Bravo era um grande conversador e tinha uma visão crítica, mas inteligente, consubstanciada sobre as coisas, não era crítica gratuita. Para além de bom amigo e bom colega, tinha um sentido crítico muito agudo das coisas, não só de arquitectura”, recorda Carlos Marreiros. A também arquitecta Maria José de Freitas relembra a ironia e o “certo ar provocatório” de Vicente Bravo, que não passava “impávido pelas coisas” e imediatamente as caricaturava. “Era uma pessoa que cultivava uma assertividade naquilo que fazia e que cultivava ironia, uma crítica ao estado de coisas que ele encontrava e procurava também ter uma posição afirmativa”, aponta a arquitecta. “Esse impacto traduzia-se na arquitectura que ele praticava que era uma arquitectura a marcar uma posição, não era uma arquitectura que passasse indiferente”, considera.

Maria José de Freitas e Carlos Marreiros, dois dos oradores da sessão de sábado, destacam da obra deixada por Vicente Bravo o Pavilhão Temporário da Transferência da Soberania de Macau. “Na gíria conhecido como a lanterna”, explica Marreiros, “era uma peça muitíssimo bem desenhada e que está no imaginário ainda de muitas pessoas e, principalmente, de jovens arquitectos que nunca o viram”. “O facto desse pavilhão efémero ter a configuração de uma lanterna chinesa era interessante e o próprio carácter do edifício alimentava algum sentido do que pode haver de projecção para o futuro daquilo que estamos a fazer”, acrescenta Freitas.

Da sua autoria são também obras menos expostas ao olhar do público como a sub-estação de electricidade da CEM (Companhia de Electricidade de Macau), onde Vicente Bravo conseguiu, nas palavras de Marreiros, “encontrar poesia e desenhou uma bela peça”. No capítulo dos trabalhos menos óbvios, Maria José de Freitas destaca o auto-silo da Areia Preta, algo que, “à partida, não será um objecto muito apetecível mas que, nas mãos do Vicente, se transformou num edifício que tem um desenho formal que é bastante afirmativo e interessante”.

Carlos Marreiros recorda ainda uma faceta porventura menos conhecida de Vicente Bravo – a de pintor. “Ele era, por propriedade e talento próprio, um pintor. A pintura dele era totalmente autónoma da sua arquitectura. Não é totalmente alheio o facto dele ser arquitecto por as linhas, embora muito móveis, muito fluídas, muito dinâmicas, têm uma geometria e uma racionalidade por detrás da pintura dele”, descreve o presidente de Albergue, local que acolheu a segunda exposição de pintura de Vicente Bravo, em 2009.

Nascido em Luanda, Angola, onde o pai era engenheiro militar, no ano de 1946, Vicente Bravo mudou-se para Lisboa com seis anos, trocando a capital portuguesa por Macau em 1980. O arquitecto faleceu no passado 28 de Julho, em Lisboa, na sequência de um enfarte. Será recordado no próximo sábado, pelas 15 horas, no Albergue, por colegas de profissão como Adalberto Tenreiro, Cheang Kun Wai, Jay Ho Pui Kei, José Maneiras, Nuno Soares e os engenheiros Fernando Botelho e José Silveirinha.