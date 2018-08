Torres de 70 metros em Seac Pai Van à espera do Governo

O prazo para construir um complexo habitacional de 70 metros em Seac Pai Van ainda nem começou, ao contrário do que noticiou o PONTO FINAL há duas semanas, diz a promotora, há seis anos à espera que o Governo complete a infra-estrutura necessária para arrancar com o projecto.

Vítor Quintã

A promotora de um projecto que prevê a construção de várias torres habitacionais com 70 metros de altura em Seac Pai Van, junto à zona verde da ilha de Coloane, diz que está há seis anos à espera da luz verde do Governo para arrancar com o empreendimento. A Fabrico de Artigos de Plástico e Desenvolvimento Imobiliário Xin Zhi Zhong Hua, Lda. tinha quatro anos para aproveitar o lote situado na Avenida de Vale das Borboletas. Mas o contrato de concessão assinado em 2012 sublinha que o prazo só arranca quando a RAEM comunicar à empresa liderada pelo empresário local Justino Tchu “que o mesmo reúne condições para o início do seu aproveitamento, por se encontrarem concluídas as obras de infra-estruturas envolventes”. “Já passaram seis anos mas ainda não nos disseram nada”, diz a advogada da Xin Zhi Zhong Hua. Ou seja, ao contrário do que noticiou o PONTO FINAL a 25 de Julho, o prazo de aproveitamento não expirou e, aliás, “ainda nem começou”, sublinha Manuela António.

O projecto nasceu de uma troca de terrenos na qual a empresa – então chamada Fábrica de Artigos de Plástico Chung Va, Lda. – abdicou de um terreno junto à Estrada do Altinho de Ká Hó, que tinha sido recebido em 1990 para construir um edifício industrial de dois pisos e assim expandir a sua actividade. Algo que nunca aconteceu.

Foi em 2012 que a Direcção dos Serviços dos Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) veio a público fazer o seu ‘mea culpa’. Curiosamente, a Direcção então liderada por Lau Si Io deu a mesma justificação para que o terreno tivesse ficado abandonado: o Governo não conseguiu tomar “uma decisão final” quanto ao Plano de Reordenamento Urbano de Coloane, “verificando-se mesmo falta de infra-estruturas nas suas imediações”, uma situação “que não pode ser imputada à concessionária”.

Seis anos

Entretanto a visão para Seac Pai Van tinha mudado por completo e face à decisão de criar na zona o maior complexo de habitação pública de Macau, a Administração decidiu que precisava daquele terreno para construir parte das estradas que hoje servem o bairro. Em troca, a Xin Zhi Zhong Hua conseguiu um outro terreno, mas com finalidades bem mais lucrativas, habitação e comércio. A agora promotora imobiliária ficou de pagar um prémio de 37,5 milhões de patacas como resultado desta troca.

“Tudo isto em menos de seis meses!!!”, sublinharam em 2016 os advogados da Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen) S.A. num recurso apresentado ao Tribunal de Segunda Instância. O Governo tinha justificado na altura a troca com “a premente urgência da construção de 19 mil fracções de habitação pública até finais” de 2012. Um calendário prometido pelo anterior Chefe do Executivo, Edmund Ho Hau Wah, que o actual líder, Chui Sai On, não conseguiu cumprir. Mas para a operadora do Canídromo a troca de terrenos é um exemplo de discriminação. Isto porque o Governo rejeitou as pretensões da empresa ligada ao império do jogo fundado por Stanley Ho Hung Sun a um outro terreno em Seac Pai Van onde tinha previsto criar cães, mas que nunca foi aproveitado.

No entanto Manuela António rejeita que a troca tenha sido feita em tempo recorde. A advogada diz que, na verdade, o processo de troca de terrenos demorou muito mais, “cerca de seis anos, não seis meses”.

Trabalhar para não reverter

Terminou ontem o período de recolha de opiniões lançado pela DSSOPT para este projecto. É a segunda vez que este empreendimento passa por este processo, depois de em 2016 não ter chegado a ser discutido no Conselho do Planeamento Urbanístico. Isto porque as autoridades decidiram retirar o projecto antes da reunião sem explicar porquê, algo que acontece frequentemente, lamenta Manuela António. “Talvez tenham sentido que ainda não tinham ouvido todas as opiniões”, acrescenta a advogada. O PONTO FINAL perguntou à DSSOPT qual a razão do projecto não ter sido discutido há dois anos, mas não recebeu qualquer resposta.

A Xin Zhi Zhong Hua voltou à carga este ano. O novo projecto de Planta de Condições Urbanísticas reduz o índice de utilização do solo e sublinha a necessidade de “adoptar propostas adequadas para arborização, no sentido de haver harmonia” com “o ambiente ecológico e paisagem natural envolventes”. Manuela António sublinha que a empresa continua a trabalhar no projecto, mesmo sem luz verde do Governo, para não ser “acusada de não fazer nada”. Recorde-se que houve já dezenas de outros promotores que perderam concessões por não terem tentado desenvolver os terrenos. Aliás, só nas últimas duas semanas, os tribunais de Macau confirmaram seis decisões do Chefe do Executivo de reverter terrenos não-desenvolvidos.