Sulu Sou protesta formalmente contra repreensão de Ho Iat Seng

O deputado Sulu Sou apresentou um protesto por escrito contra Ho Iat Seng, presidente da Assembleia Legislativa (AL), relativamente à discussão da lei sobre os direitos de reunião e manifestação na última segunda-feira.

Stacey Qiao

Sulu Sou apresentou ontem um protesto por escrito dirigido a Ho Iat Seng, e pediu também a presidente da Assembleia Legislativa (AL) para enviar o texto a todos os deputados e publicá-lo no diário da AL. A missiva detalhava em cinco secções as justificações para o pedido de o deputado de votar a favor de um adiamento para a leitura do projecto de lei sobre os direitos de reunião e manifestação durante uma sessão da AL na última segunda-feira, uma acção que provocou críticas de Ho Iat Seng e de vários deputados.

“O meu pedido resultou no ‘ataque’ do presidente e de outros deputados, e algumas desinformações e discursos inadequados causaram a incompreensão da imprensa e de alguns membros do público”, escreveu Sou. ”Portanto, faço este protesto escrito para esclarecer a incompreensão e para defender minha reputação”, acrescentou.

O democrata afirmou que o seu pedido foi feito em conformidade com o artigo 126 do Regulamento da AL. “Além disso, o Item 2 do Artigo 62 estipula que ‘os pedidos podem ser feitos por escrito ou oralmente’, como eu observei ao adoptar a abordagem oral”. Quanto ao pedido de cinco dias de antecedência para que o adiamento seja votado, Sou referiu-se ao mesmo documento e disse que só se aplica ao caso de proposta legal e não a pedidos processuais.

O deputado continuou a refutar as acusações de “desrespeito pelo trabalho da Comissão”, dizendo: “O meu pedido visava apenas o conteúdo do projecto de lei – espero evitar quaisquer restrições aos direitos dos residentes à reunião e à manifestação”. “Também vale a pena sublinhar que o respeito é recíproco. A maioria da AL deve mostrar mais tolerância em relação à minoria”, escreveu Sou.

O deputado também rebateu a repreensão do presidente de “pagar mais de 100.000 patacas, mesmo se não comparecesse às sessões”. “Em primeiro lugar, a declaração pública do presidente não é verdadeira. Em segundo lugar, o salário de um deputado não tem nada a ver com o tópico em discussão. Além disso, o salário dos deputados é determinado inteiramente por provisões relevantes de leis, e não é pago por nenhum indivíduo, incluindo o presidente, ou mesmo a Assembleia Legislativa. A remuneração, incluindo o salário, é uma garantia básica para o desempenho das funções de um deputado. Caso contrário, pode ser difícil que eles se envolvam plenamente no trabalho legislativo e de supervisão, e pode levar a que apenas os ricos possam servir como deputados”.

Quanto à acusação de que não teve participação plena nas sessões da comissão sobre o projecto de lei, Sou declarou: “Se eu não estivesse privado do poder pelo plenário, eu teria absolutamente participado nas reuniões durante todo o processo e evitaria que os direitos de reunião e manifestação fossem ainda mais reduzidos devido à lei”.

Na última parte da carta, Sou questionou a possível violação do princípio da neutralidade pelo presidente da AL. “Eu sinto que alguns dos discursos do presidente infelizmente ultrapassaram o papel neutro: criticando um membro que fez um pedido de acordo com o Regulamento Interno e fazendo algumas declarações irracionais, irrelevantes e repreensivas. Este não é o comportamento que um presidente da AL deveria ter”, sustentou.

Por fim, Sou pediu um estudo em profundidade às Regras de Ordem de Robert a todos os membros da AL. “O Dr. Sun Yat-sen traduziu ele próprio para chinês, acreditando que a discussão é a base da prática dos direitos civis e que a discussão racional e a inclusão da objecção são a base do progresso democrático. Escusado será dizer que o meu estudo das regras ainda tem um longo caminho a percorrer”, concluiu.