Registados mais de 3000 casos de fumadores ilegais desde o início do ano

Os Serviços de Saúde registaram um total de 3.196 infracções à Lei do Tabaco entre Janeiro e Julho de 2018. As autoridades realizaram neste período 208.373 acções de inspecção a estabelecimentos, uma média de 983 inspecções por dia. Das 3.196 infracções, 3.185 são referentes a fumadores ilegais, ou seja, quem fuma em locais onde é proibido fumar. Os Serviços de Saúde registaram sete casos de ilegalidade nos rótulos de tabaco e quatro casos de venda de produtos de tabaco em prateleiras visíveis ao público.

O número de acusações a fumadores ilegais baixou 29,1% face ao mesmo período do ano anterior. As infracções foram cometidas em larga maioria por homens, com mais de 93% dos casos. Já as infracções cometidas por mulheres foram de menos de 7%. Mais de 2.000 das multas (63,6%) foram aplicadas a turistas e 1.065 (33,4%) foram aplicadas a residentes. Apenas 95 infracções (3%) foram cometidas por trabalhadores não-residentes.

Já relativamente ao tipo de estabelecimento onde foram detectadas mais infracções, os casinos registaram o maior número de casos, com 964 infracções desde o início do ano, nos jardins e parques verificaram-se 402 infracções e nas paragens de transportes colectivos registaram-se 304 casos.

Recorde-se que será totalmente proibido fumar nas áreas comuns e nas salas VIP dos casinos a partir de 1 de Janeiro de 2019, exceptuando as salas próprias para fumadores devidamente autorizadas. Os Serviços de Saúde dizem ainda que, até ao mês de Julho, 11 de 47 casinos requereram a criação de 68 salas de fumadores, tendo sido aprovadas dez salas para fumadores. A Lei do Tabaco entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2012 e, desde então, foram realizadas no total 1.825.894 inspecções a estabelecimentos, o que perfaz uma média diária de 760 inspecções. Foram registadas, no total, 47.895 acusações desde 2012.