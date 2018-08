Pensão para idosos aumenta em 2019, garante Alexis Tam

O Governo vai aumentar a pensão para idosos no próximo ano. O anúncio foi ontem feito pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura na Assembleia Legislativa, durante o debate sobre o Regime Jurídico dos Direitos e Interesses dos Idosos, aprovado na especialidade. A discussão do diploma foi dominada por um pedido de alteração do articulado apresentado por Coutinho, chumbado por Alexis Tam.

Catarina Vila Nova

“No próximo ano vamos aumentar o montante da pensão para idosos”, revelou ontem Alexis Tam durante o debate sobre o Regime Jurídico dos Direitos e Interesses dos Idosos. O diploma, aprovado na especialidade pelos deputados, ficou marcado pelo debate sobre uma proposta de alteração de redacção de um dos artigos, apresentada por José Pereira Coutinho, no sentido de atribuir uma maior responsabilização ao Governo. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, inicialmente inclinado a aceitar o pedido, depois de ouvir os restantes deputados, que consideraram a alteração redundante, acabou por rejeitar a proposta.

Sem adiantar mais detalhes, Alexis Tam apenas revelou que a pensão para idosos, actualmente fixada nas 3.450 patacas, irá ser alvo de um aumento no próximo ano. Recorde-se que este apoio mantém-se inalterado há dois anos enquanto que o subsídio para idosos foi aumentado, este ano, para as nove mil patacas. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura anunciou também que o Governo está a estudar a possibilidade de ser atribuído um benefício fiscal aos empregadores que contratem trabalhadores com mais de 65 anos e que, ainda este ano, poderão ser inaugurados novos lares para idosos. “Podemos arranjar terrenos para a construção de mais lares e, no final do ano, talvez teremos a inauguração de mais lares não só em Macau. Vamos ponderar a construção de lares na Grande Baía”, desvendou o governante.

A discussão do Regime Jurídico dos Direitos e Interesses dos Idosos serviu de pretexto para três deputados levarem ao hemiciclo outras preocupações dos idosos relacionadas com o estado de conservação das casas nos bairros antigos. Agnes Lam e Zheng Anting pediram a Alexis Tam que levasse a questão da renovação destas zonas da cidade ao secretário para os Transportes e Obras Públicas, e Sulu Sou sugeriu que fosse dada prioridade aos idosos para os edifícios com elevadores da habitação pública.

SECRETÁRIO RECUA APÓS CONTESTAÇÃO DOS DEPUTADOS

O debate sobre o Regime Jurídico dos Direitos e Interesses dos Idosos ficou marcado por um pedido de Coutinho para alterar a redacção de um artigo no sentido de atribuir maior responsabilização ao Executivo. Onde se lê que “a defesa dos direitos e interesses dos idosos é da responsabilidade de toda a sociedade”, o deputado propunha que fosse aditada uma menção ao Governo. À semelhança do último plenário – no qual um pedido de Sulu Sou de enviar de novo para a comissão o diploma que cria o Instituto para os Assuntos Municipais – esta proposta gerou uma longa discussão no hemiciclo sobre o Regimento da Assembleia Legislativa, com deputados a assumirem desconhecer o diploma que rege o funcionamento do órgão legislativo. Vários legisladores, incluindo Ella Lei, Ip Sio Kai, Lei Chan U, Leong Sun Iok, Agnes Lam e Ho Ion Sang, consideraram a alteração desnecessária e redundante, por entenderem que no conceito de “sociedade” está já incluído o Governo.

Para Davis Fong, a discussão tratou-se de uma “questão de justiça no processo”, uma vez que Alexis Tam afirmou, no início, aceitar a proposta de Coutinho “sem ouvir as opiniões de outros deputados”. “É injusto porque nós, [membros da comissão], nos reunimos durante quase um ano. Claro que o proponente pode concordar com a opinião de um deputado, mas isso não quer dizer que vai ser aprovado na votação”, afirmou o legislador, nomeado pelo Chefe do Executivo. Chan Wa Keong e Chan Chak Mo assumiram não conhecer “muito bem o regimento” da AL, com o último a questionar qual o propósito das propostas serem debatidas em sede de comissão se, depois, na discussão na especialidade, podem ser alteradas. “Para quê a comissão trabalhar tantos meses? Então deve submeter directamente ao plenário”, atirou o deputado, eleito pela via indirecta.

No início da discussão, Alexis Tam chegou a declarar não se opor à proposta de Coutinho, “se os deputados decidirem que querem aditar o Governo”, propondo inclusive que fosse também acrescentada uma menção aos próprios legisladores. No entanto, após ouvir o hemiciclo em peso contra o pedido, o governante acabou por chumbar a alteração que não chegou a ser alvo de votação pelos deputados. “Dentro da sociedade está já abrangido o Governo, não creio que precisa de aditar o termo Governo [porque] é redundante e desnecessário. Propomos manter a redacção inalterada para ter o problema resolvido”, afirmou o secretário.