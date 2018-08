Nove deputados em bloco contra actuação de Sulu Sou na “sagrada Casa Parlamentar”

O comportamento de Sulu Sou durante a última sessão plenária foi ontem alvo de um ataque em bloco dos sete deputados nomeados pelo Chefe do Executivo e outros dois eleitos pela via indirecta. Quatro legisladores procuraram contrariar as afirmações do pró-democrata, que afirmou existir mais democracia em Macau durante o período da Administração portuguesa.

Catarina Vila Nova

Os sete deputados nomeados pelo Chefe do Executivo e outros dois eleitos pela via indirecta condenaram ontem fortemente a actuação de Sulu Sou – referindo-se sempre a ele como “um deputado” – durante a última sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL). O pró-democrata foi acusado de utilizar expressões desadequadas à “sagrada Casa Parlamentar” e de ser “arrogante, intransigente e presunçoso”. Kou Hoi In e Ip Sio Kai tentaram ainda prestar lições de democracia, atirando que “chamar a si a pertença a um partido democrático é o maior insulto para a democracia”. Iau Teng Pio e Wu Chou Kit procuraram contradizer as afirmações de Sulu Sou com factos históricos respeitantes ao período da Administração portuguesa.

“Na sagrada Casa Parlamentar todas as intervenções e requerimentos devem ser prudentes e responsáveis mas, lamentavelmente, parece que um deputado é demasiado brincalhão. Aliás, só para se mostrar, abusando mesmo dos seus poderes, usou este hemiciclo como um teatro ou até obrigou toda a assembleia a colaborar no seu ridículo espectáculo”, afirmou Kou Hoi In, durante uma intervenção antes da ordem do dia também em nome de Ip Sio Kai. Foi dos dois deputados eleitos pela via indirecta que Sulu Sou ouviu as mais furiosas críticas e também lições de democracia. “Democracia não é gritar nem barafustar. O núcleo da democracia é respeitar os outros. Não pode falar de democracia quem é arrogante, intransigente, presunçoso, abusa do poder, não respeita as regras e não reúne qualidades para ser democrata”, atiraram.

Sulu Sou foi ainda acusado por Kou e Ip de não agir em conformidade com as regras e de não respeitar a opinião da maioria do hemiciclo ou o resultado da votação. O ataque em bloco surgiu após o pedido de Sulu Sou, durante a última sessão plenária, de reenviar para a comissão a proposta de lei sobre o direito de reunião e manifestação. “Quando viu que os resultados da votação não lhe agradavam, não controlou as emoções e criticou a situação recorrendo a más palavras. Não respeitou nem obedeceu à opinião da maioria e ao resultado da votação, pois entende que só ele é que está correcto e não consegue aceitar outras opiniões e, obviamente, usa a democracia para encobrir as suas ideias absolutistas”.

“ESTIVEMOS A FAZER O CORRECTO MAS FOMOS ACUSADOS DE MATAR A DEMOCRACIA MUNICIPAL”

Ma Chi Seng defendeu que o plenário deliberou de forma correcta durante a discussão da proposta do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) ao não incluir o sufrágio directo. “Estivemos a fazer o correcto mas fomos acusados de matar a democracia municipal e isto é uma distorção da realidade”, considerou. O deputado acusou Sulu Sou de “comportamento indevido” e de não respeitar os restantes “colegas” durante a discussão do diploma. “Os comentários errados e o comportamento inadequado naquele dia provocaram um impacto negativo no bom funcionamento da AL. Não respeitar as opiniões da maioria dos colegas nem os resultados do esforço da comissão, nem os governantes é um comportamento indevido”, atirou.

Joey Lao e Pang Chuan criticaram a atitude de Sulu Sou quando o pró-democrata gritou a sua declaração de voto após a votação do diploma do IAM, antes de atirar com os papéis para cima da mesa e abandonar o hemiciclo, acusando-o de querer “atrair a atenção dos jornalistas”. “A cultura parlamentar tradicional diz respeito à manifestação de opiniões de forma racional e cívica. É provável que, para atrair a atenção dos jornalistas, haja actos de empurrar coisas das mesas para o chão ou atirar coisas”, indicaram. Os deputados condenaram ainda as “formas radicais” adoptadas por Sou e acusaram-no de estar “sob a influência nociva do populismo”. “A sua tentativa de introduzir a má cultura parlamentar dos territórios vizinhos ou a cultura de manifestação no nosso hemiciclo põe em causa a solenidade”, consideraram.

NOMEADOS ATIRAM COM LIÇÕES DE HISTÓRIA

Iau Teng Pio e Davis Fong procuraram contrariar as afirmações de Sulu Sou que defendeu que durante o período da Administração portuguesa havia mais democracia em Macau. “Comparando com o passado, quando só os portugueses podiam participar na vida política e não havia canal de comunicação entre as duas comunidades, qual é mais democrático?”, questionaram os deputados nomeados pelo Chefe do Executivo. Iau e Fong pediram que fossem corrigidos os “pontos de vista e comportamentos errados e provocadores de conflitos entre as comunidades, repondo a verdade histórica e evitando distorções”.

O mesmo objectivo perseguiram Wu Chou Kit e Chan Wa Keong ao afirmarem que, durante a Administração portuguesa, apenas os portugueses podiam ser eleitos para a AL e para o Conselho Consultivo. “Naquela altura, mais de 95% da população não era de nacionalidade portuguesa, então, esta era uma forma justa?”, interrogaram. Os deputados, também nomeados pelo Chefe do Executivo, defenderam ainda que o Governo “está a promover o desenvolvimento do sistema político de forma ordenada, nos termos da Lei Básica e tendo em conta a realidade de Macau”.