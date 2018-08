Investigação do CCAC motiva chumbo da proposta de debate sobre Viva Macau

Os deputados chumbaram ontem uma proposta de debate apresentada por José Pereira Coutinho e Sulu Sou para debater os empréstimos concedidos à Viva Macau. Ainda que tenham referido que o assunto é de interesse público devido ao avultado montante concedido à falida companhia aérea – 212 milhões de patacas – os deputados consideraram que o assunto não deve ser debatido no hemiciclo por estar já a ser alvo de investigação no Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) e a ser seguido na Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas.

Na sua declaração de voto, Song Pek Kei e Si Ka Lon consideraram que o debate dos empréstimos à Viva Macau poderia interferir com a investigação do CCAC e acusaram Sulu Sou e Coutinho de querer usar a Assembleia Legislativa (AL) “como tribunal para julgar o caso”. “Esta proposta de debate vai interferir na investigação do CCAC. A Assembleia, neste momento, não é adequada para se pronunciar sobre as pessoas que têm responsabilidade”, entenderam os deputados.

Ainda que Leong Sun Iok tenha defendido que os empréstimos concedidos à Viva Macau devem ser supervisionados pela AL, o deputado não concordou que esta seja uma matéria de debate. Davis Fong considerou que não é através de um debate que podem ser apurados os responsáveis e Ma Chi Seng afirmou ser necessário aguardar pelos resultados da investigação do CCAC.

Coutinho defendeu que, por a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas se ter reunido com o Governo à porta fechada, o assunto devia ser debatido no hemiciclo com a presença dos membros do Executivo. Sulu Sou e Coutinho pretendiam debater sobre “porque falharam as garantias dos empréstimos à Viva Air e quem é ou quem são os responsáveis pela não recuperação dos empréstimos concedidos à mesma empresa de aviação”.

A proposta de debate foi chumbada com 24 votos contra e seis a favor. Votaram a favor os deputados José Pereira Coutinho, Sulu Sou, Ng Kuok Cheong, Au Kam San, Agnes Lam e Ella Lei. C.V.N.