Governo aprova 10 novas salas para fumadores nos casinos

As autoridades de Macau aprovaram 10 novas salas para fumadores requeridas por dois casinos, das 68 que tinham sido solicitadas por 11 casinos, foi ontem anunciado.

“Até ao momento foram aprovadas (…) 10 salas de fumadores requeridas por dois casinos”, divulgaram ontem, em comunicado, os Serviços de Saúde, acrescentando que “até ao passado dia de 31 de Julho, 11 de 47 casinos requereram aos Serviços de Saúde a criação de 68 salas de fumadores”.

Com a entrada em vigor das alterações à lei de controlo do tabagismo, passou a ser proibido fumar dentro dos casinos, excepto em salas legalmente equipadas para o efeito.

Os casinos e os aeroportos são os únicos dois locais onde as salas para fumadores são permitidas em Macau, no âmbito da lei que proíbe fumar em todos os recintos fechados.

De acordo com a mesma nota, nos primeiros sete meses do ano 964 pessoas foram acusadas de fumarem dentro dos casinos.

Os Serviços de Saúde de Macau divulgaram que foram feitas no território, durante os meses de Janeiro a Julho, mais de 200 mil inspecções a estabelecimentos, de que resultaram 3.196 acusações. O número de pessoas acusadas de fumarem em espaços proibidos diminuiu 29,1%, em comparação com o mesmo período do ano passado.