Cartas de condução: Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário ameaça com manifestação

A organização política local Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau entregou ontem ao Governo uma petição e prometeu anunciar uma manifestação caso o Executivo aprove o reconhecimento mútuo das cartas de condução com o interior da China.

Stacey Qiao

Ontem à tarde, a organização política local Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau entregou uma petição na sede do Governo, instando as autoridades a abandonar a proposta de reconhecimento mútuo das cartas de condução com o interior da China e a resolver as questões do trânsito na cidade. Um total de 3.833 assinaturas de residentes também foi submetido. As assinaturas foram recolhidas após o protesto de 16 de Junho, desencadeadas pela proposta do Governo de rever a Lei de Trânsito Rodoviário e aumentar as multas por infracções de trânsito. Cerca de 3.500 pessoas participaram neste protesto.

“É a segunda vez que entregamos uma petição ao Governo”, disse Luís Leong, fundador da organização, referindo-se a uma carta entregue em Abril. “Para além de exprimirmos a nossa objecção ao reconhecimento mútuo das cartas de condução, gostaríamos igualmente de chamar a atenção do Chefe do Executivo para as más condições do trânsito de Macau, como o adiamento constante do metro ligeiro, a inadequação dos serviços de transportes públicos, ausência de medidas para controlar o crescente número de veículos e a escassez persistente de meios de transporte”.

A petição refere que o Governo não deveria ignorar a opinião pública nem a situação real de Macau e assinar à pressa o acordo de reconhecimento mútuo. “Não houve consulta pública e o público não tem acesso ao conteúdo detalhado do acordo”, disse Leong aos jornalistas à porta da Sede do Governo, “o Governo deve recuar antes que seja tarde demais. Se eles assinarem o acordo, nós imediatamente organizaremos uma manifestação”.

Os activistas políticos mostraram grande preocupação com o aumento do número de condutores do interior da China que vai surgir se o reconhecimento mútuo for aprovado, agravando as condições de trânsito já caóticas em Macau. “Primeiro, as culturas de condução dos dois lugares são muito diferentes, o que poderia muito possivelmente resultar em acidentes crescentes; em segundo lugar, Macau é um lugar pequeno, com um grande número de potenciais condutores do interior, como estudantes ou trabalhadores não locais; em terceiro lugar, embora o número de carros alugados seja de cerca de 100 agora, muito provavelmente crescerá muito mais em resposta às enormes demandas do mercado ”, explicou Leong ao PONTO FINAL. Por outro lado, o grupo espera que o Governo possa exigir o reconhecimento da carta de condução de Macau no interior da China, para que “os residentes de Macau possam usufruir de maior comodidade”.

“A questão de longa data dos trabalhadores não-residentes que trabalham como condutores de entidades não autorizadas irá deteriorar-se”, acrescentou Leong, “e a proporção de acidentes de trânsito causados por não-locais pode ser maior do que o número actual de 8 a 9%, o que já é preocupante o suficiente”.

A feroz oposição do grupo, juntamente com vários deputados, não foi recebida com uma resposta positiva por parte do Governo. No dia 7 de Junho, durante um debate sobre a questão na Assembleia Legislativa (AL) proposto pelo deputado pró-democracia Ng Kuok Cheong (também presidente da Iniciativa de Desenvolvimento Comunitário de Macau), o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, defendeu o sistema de reconhecimento de forma vincada. “Trata-se de reconhecer a carta de condução do nosso país, a carta de condução dos nossos compatriotas”, disse Rosário. “Até me sinto um pouco envergonhado por ter de debater e por ter de realizar uma consulta pública sobre o assunto. Trata-se de responder aos nossos compatriotas; não é um benefício que Macau lhes está a dar”. “Já reconhecemos as cartas de condução de 110 países. O 111.º país é o nosso, mas precisamos de uma consulta pública e debate? ”, questionou ainda o secretário.