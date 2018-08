Arbitragem: Princípio da confidencialidade previsto em litígios com o Governo

A proposta de lei sobre o regime da arbitragem prevê o princípio da confidencialidade que, segundo Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissāo Permanente da Assembleia Legislativa, deverá ser respeitado nos litígios que envolvem o Governo.

Catarina Vila Nova

Os litígios entre o Governo e empresas resolvidos através de arbitragem estarāo cobertos pelo princípio de confidencialidade previsto na proposta de lei sobre o respectivo regime. A explicaçāo foi ontem adiantada por Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissāo Permanente da Assembleia Legislativa (AL), após uma reuniāo com o Governo, na qual foram discutidos 21 artigos da Lei da Arbitragem. Os deputados dizem concordar com o conteúdo analisado mas alertaram para a necessidade de introduzir melhorias técnicas, por a proposta de lei ter como base o modelo da Organizaçāo das Naçōes Unidas (ONU).

“A nível internacional as empresas preferem o regime de arbitragem devido ao seu princípio de confidencialidade e, por isso, esse princípio é muito importante para que, em termos internacionais, as empresas possam escolher Macau como um centro de arbitragem de nível internacional”, começou por explicar Ho Ion Sang. “Há muitos contratos que as empresas nāo querem divulgar, no entanto, nos tribunais, há uma publicidade dos seus contratos. As empresas preferem a arbitragem porque cada um contrata os seus árbitros com vista a chegar a uma decisāo e esta decisāo é acordada pelas partes”, acrescentou o deputado.

Segundo explicou Ho Ion Sang, os futuros contratos públicos do Governo, onde se incluem as aquisiçōes de bens e serviços ou adjudicaçōes, podem vir a incluir cláusulas de arbitragem. No entanto, este mecanismo de resoluçāo de litígios com o Executivo pode trazer questōes relacionadas com a falta de transparência, que a comissāo irá discutir futuramente com o Governo. “Em termos de contratos administrativos vamos ver como vamos discutir essa matéria com o Governo”, afirmou o presidente da comissāo.

A proposta de lei vem introduzir uma figura que o Governo considera ser inovadora, o árbitro de emergência, que terá capacidade de decretar medidas provisórias urgentes – à semelhança das providências cautelares decididas pelos tribunais – até ser constituído o tribunal arbitral. “O árbitro de emergência tem competências para decretar medidas provisórias urgentes a requerimento de qualquer uma das partes e ouvida a parte contrária. Isto quer dizer que uma parte requere e, mesmo que a outra parte nāo concorde, a medida provisória urgente mantém-se. As competências do árbitro de emergência vāo até à constituiçāo do tribunal arbitral e, durante esse período, as medidas decretadas pelo árbitro de emergência continuam a manter-se em vigor”, explicou Ho Ion Sang.

A comissāo concorda com o conteúdo dos artigos ontem discutidos, mas alertou para a necessidade de introduzir melhorias técnicas no articulado. Isto porque, explicou Ho Ion Sang, a proposta de lei tem por base a lei modelo da ONU, pelo que terāo que ser realizados ajustamentos tendo em conta o regime jurídico da RAEM.

Ontem foram discutidos 21 dos 77 artigos que compōem a Lei da Arbitragem. Ho Ion Sang entende que uma primeira análise à proposta de lei poderá estar concluída com mais duas ou três reuniōes, ou seja, ainda dentro da presente sessāo legislativa, que terminará no próximo dia 15 de Agosto. A comissāo espera poder receber uma nova versāo de trabalho após o término das férias legislativas, ou seja, após 15 de Outubro.