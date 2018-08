Tratamento de 40 galgos em curso no Canídromo

Cerca de 40 galgos que se encontram nas instalações do Canídromo estão a receber tratamento devido a doença periodontal, trauma de pele, artrite e outros sintomas, revelados em consultas de acompanhamento realizadas nos últimos dias por médicos veterinários do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). Segundo um comunicado ontem divulgado pelo organismo, na origem dos problemas detectados estão “feridas antigas, gestão da criação e ambiente da criação”. O estado de saúde dos animais foi considerado “normal” pelo IACM, entendendo ainda o organismo que o ambiente de criação do local “corresponde às respectivas normas previstas na Lei de Protecção dos Animais”.

Na mesma nota, o organismo dá conta do processo de esterilização dos galgos que está a ser assegurado pela Yat Yuen, condição imposta pelo IACM para que os animais possam ser adoptados, a par com a vacinação anti-rábica. O Instituto esclarece que à Yat Yuen não é exigido, contudo, proceder aos trabalhos de esterilização de todos os galgos nos 60 dias concedidos à empresa para reclamar os animais, que termina a 29 de Setembro.

De acordo com a informação ontem divulgada, entre 3 e 4 de Agosto, 12 galgos foram sujeitos a esterilização, “e após a cirurgia apresentam bom estado de recuperação”. O IACM diz ter exigido a todos os veterinários que os animais sejam submetidos a um teste de sangue e ao jejum antes de esterilizados, “para garantir o decurso seguro da cirurgia”. O organismo assegura ainda que, “no caso de qualquer situação imperfeita”, vai “exigir a melhoria, o mais rapidamente possível, da respectiva situação”.

Desde a noite de 20 de Julho que os 533 galgos do Canídromo permanecem à guarda do IACM, com o apoio da Anima, entidade responsável pela coordenação das equipas de voluntários, de limpeza e de tratadores dos animais (funcionários do Canídromo), que têm assegurado os trabalhos nas instalações. O Instituto assinala, de resto, que “com a ajuda da Anima, o trabalho do cuidado dos galgos pelo IACM decorre bem”. O organismo garante ainda que continuará a proceder à supervisão de acordo com o estipulado na Lei de Protecção dos Animais. S.G.