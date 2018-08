Sónia Chan: “Se eles [lesados] querem processar, a decisão é deles”

Sónia Chan rejeitou, uma vez mais, a possibilidade de conclusão da construção do Pearl Horizon, de forma a dar aos lesados aquilo que têm vindo reiteradamente a exigir – as suas casas tal e qual como figuravam nas promessas de contrato assinadas com a Polytex. Questionada pelos jornalistas, após uma reunião com a 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), sobre se existe alguma margem do Governo para aceder às exigências dos compradores, a secretária para a Administração e Justiça foi peremptória ao afirmar que “já foi claro na nossa proposta anunciada, penso que é a melhor forma que estamos a pensar para resolver esta questão”.

Ainda que tenha declarado que, “se eles [lesados] querem processar, a decisão é deles”, Sónia Chan reiterou que o Governo tem sempre mantido o diálogo com os compradores do Pearl Horizon. “Temos bastantes canais para dialogar com os proprietários do Pearl Horizon e temos mantido o diálogo com todas as pessoas envolvidas. Neste momento o canal de comunicação funciona bem e temos mantido sempre o diálogo com várias associações dos proprietários”, afirmou a governante, que mantém o mês de Agosto como data para o lançamento da consulta pública sobre o alojamento temporário projectado para o terreno onde estava a ser construído o Pearl Horizon.

Sobre a Lei de Terras Sónia Chan não foi tão directa, deixando no ar a possibilidade do Chefe do Executivo anunciar uma revisão ao diploma quando se deslocar à AL na quinta-feira para responder às perguntas dos deputados. “Nós estamos a ouvir muitas opiniões sobre esta nova Lei de Terras. Estamos a estudar a hipótese de alterar e não sei se no dia 9 o Chefe do Executivo vai anunciar alguma coisa”, atirou a secretária. A última revisão à Lei de Terras entrou em vigor em Março de 2014 e, desde então, tem estado na origem de sucessivas reversões de terrenos por parte do Governo que, na sua maioria, são mantidas por decisão dos tribunais. C.V.N.