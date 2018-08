Saúde: Diplomas para exercício de actividade e Academia Médica algo de esclarecimento

Os Serviços de Saúde realizaram ontem uma conferência de imprensa que visou esclarecer o projecto de lei sobre o regime legal para o licenciamento dos profissionais de saúde e regulamentos administrativos da Academia Médica. O primeiro foi já aprovado pelo Conselho Executivo, enquanto que o segundo está em “fase final” e será submetido “em breve” para apreciação no Conselho Executivo, adiantou ontem o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion.

Pedro André Santos

“Precisamos de esclarecer melhor os dois diplomas porque têm trazido algumas preocupações”. Foi assim que o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, deu início a uma conferência de imprensa que teve como objectivo esclarecer o projecto de lei sobre o “Regime Legal da Qualificação e Inscrição para o Exercício da Actividade dos Profissionais de Saúde” e Regulamentos Administrativos da Academia Médica. O primeiro “foi aprovado pelo Conselho Executivo e posteriormente vai ser apreciado na Assembleia Legislativa”, enquanto que o segundo diploma “é apenas um regulamento administrativo que envolve a lei orgânica de Serviços de Saúde”, referiu Lei Chin Ion.

O director dos Serviços de Saúde adiantou ainda que este projecto de regulamento “está na fase final”, e que será lançado “em breve” para o Conselho Executivo para respectiva apreciação.

A Academia Médica será criada através da alteração da lei orgânica dos Serviços de Saúde, que visa organizar a formação dos médicos especialistas do sector público e privado em Macau. “O objectivo da Academia é fazer formação aos profissionais. Por exemplo, um médico geral que quer praticar uma especialização, então, através da formação de especialistas, pode tornar-se num médico especialista. A Academia vai oferecer este curso, mas para poder praticar como médico especialista ainda tem que passar pelo regime legal de qualificação, (…) ainda tem que ser concedida a respectiva licença”, disse o director.

Lei Chin Ion acrescentou que têm surgido algumas opiniões que manifestaram preocupação pela quantidade de locais que possam albergar os estágios e números de orientadores graduados em medicina disponíveis em Macau. Porém, o director dos Serviços de Saúde deu conta que o número médio de licenciados em medicina “é de cerca de 100 a 120 por ano”, enquanto que no caso de enfermeiros os valores ascendem a 180, mostrando-se convicto que as quatro instituições médicas do território “possam acomodar todos os estagiários de medicina que regressem a Macau e que passem no exame após a graduação”.

Igualmente presente na conferência de imprensa, o director do Centro Hospitalar Conde São Januário, Kuok Cheong U, mostrou-se confiante que a criação da Academia de Médicos será importante para a formação especializada. “Actualmente, de acordo com a lei orgânica dos Serviços de Saúde, temos 18 especializações na clinica interna e 13 na externa. Ainda conseguimos funcionar com suficiência de recursos humanos nessas especializações. No hospital [São Januário] procuramos recrutar médicos especializados para prestar serviços para melhor preparar o futuro complexo das ilhas”, considerou.