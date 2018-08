Morreu Joël Robuchon, o ‘chef’ com mais estrelas Michelin

Joël Robuchon, o ‘chef’ com o recorde mundial de 32 estrelas do guia Michelin, morreu ontem em Genebra, aos 73 anos, vítima de cancro, anunciaram os serviços de assessoria do cozinheiro. Em Macau contava também com um restaurante com a sua assinatura, o Robuchon au Dôme, situado no Grand Lisboa.

Nascido em 1945 em Poitiers (no oeste de França), Robuchon recebeu várias distinções ao longo da sua carreira, como o título de melhor cozinheiro do século por Gaul & Millau, em 1990.

“O maior profissional que a cozinha francesa já teve. Um exemplo para as futuras gerações de ‘chefs'”, escreveu o chefe de cozinha do Palácio do Eliseu, Guillaume Gómez, na plataforma de microblogues Twitter.

Aos 50 anos, depois de ver o seu restaurante “Joël Robuchon” ter sido nomeado como o melhor do mundo pelo International Herald Tribune, o ‘chef’ abandonou a cozinha do seu restaurante para se dedicar à transmissão de conhecimentos, participando em vários programas de televisão.

A sua intenção de tornar a cozinha mais acessível ao grande público foi alcançada através de programas como “Bon Appétit Bien Sûr”, em 2000, em que apresentava receitas simples e baratas todas as semanas, ou através de “Planète Gourmande”, a partir de 2011.

As suas viagens pelo Japão e pelos bares de tapas em Espanha inspiraram-no para a criação de um novo conceito de restaurante, com um ambiente mais dinâmico e jovial, mas oferecendo produtos de grande qualidade, algo que se viria a materializar no “L’Atelier”, presente em vários países.

De acordo com a sua página oficial, e para além do espaço no Grand Lisboa, Joël Robuchon tinha ainda mais três restaurantes com a sua assinatura em Hong Kong, entre outros espalhados pela Ásia.