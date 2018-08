Massa monetária recuou no mês de Junho

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) divulgou ontem as estatísticas monetárias e financeiras do mês de Junho, onde indica que a massa monetária (dinheiro em circulação juntamente com os depósitos compulsórios dos bancos) decresceu um total de 3,5% face ao mês anterior, devido à descida nos depósitos à ordem de 4,4%. Já a circulação monetária aumentou uns ligeiros 0,4%. Relativamente ao mês de Junho de 2017, a massa monetária total aumentou 12,1%.

Também os depósitos dos residentes da RAEM diminuiram 1,5% face ao mês anterior, perfazendo agora 585,6 mil milhões de patacas. Em sentido contrário estão os depósitos de não-residentes, que aumentaram 7,3% face ao mês anterior, atingindo 258,3 mil milhões de patacas. O total dos depósitos da actividade bancária cresceu, assim, 0,8%, alcançando os 1.042,8 mil milhões de patacas.

De acordo com o relatório, o dólar de Hong Kong continua com o estatuto de moeda de maior peso no agregado monetário de Macau, com 52,6% da massa monetária em circulação. A massa monetária da pataca em circulação é agora de 31,7%.

Relativamente aos empréstimos internos ao sector privado, a AMCM indica que houve um aumento de 1% em relação ao mês anterior, atingindo os 478,9 mil milhões de patacas. Analisando o segundo trimestre deste ano em comparação com o primeiro trimestre, os empréstimos bancários aumentaram 51,2% e 14,9% nos sectores de “transporte, armazéns e comunicações” e “electricidade, gás e água”, respectivamente. Em sentido contrário estão os sectores da “educação” e da “construção e obras públicas”, que registaram decréscimos nos empréstimos bancários na ordem dos 5,8% e 5,2%, respectivamente. Os empréstimos ao exterior cresceram 4,7%, chegando agora aos 502,4 mil milhões de patacas.