Escândalo das vacinas faz mães chinesas vir a Macau

Há dezenas de mães chinesas a trazer os bebés a uma clínica privada de Macau após rebentar no mês passado um escândalo em torno de vacinas “de qualidade suspeita” no continente. Os Serviços de Saúde acreditam que o negócio é legal e garantem que há vacinas reservadas para os residentes.

Vítor Quintã

“Amanhã as marcações já estão todas feitas, agora só quarta-feira”, diz a recepcionista do Macau Yinkui Hospital, uma clínica privada situada na zona de Nam Van que tem atraído mães da China continental à procura de uma vacina segura para aos filhos. “Ou então vem para cá sem marcação, mas aí vai ter de esperar muito tempo”, disse ontem ao PONTO FINAL, que se fez passar por um pai de uma criança sem autorização de residência na cidade.

Por 1,600 patacas, diz o Yinkui, qualquer criança pode receber a DTP-IPV-Hib, a vacina mais procurada no continente e que é mesmo chamada de “cinco-em-um”, por proteger contra a difteria, o tétano, a tosse convulsa, a poliomielite e a haemophilus influenzae tipo b. Basta trazer o cartão de identidade do bebé e o boletim de vacinas e, se possível, marcar com antecedência.

Há dois anos já tinha havido uma corrida de cidadãos chineses a tentar comprar vacinas em Macau, devido a uma ruptura no stock no Continente. A procura disparou novamente no mês passado, quando as autoridades descobriram que a Changchun Changsheng Biotechnology Company Ltd, uma das principais farmacêuticas do interior da China, tinha produzido vacinas descritas pelo Governo Central como “de qualidade suspeita” mas não perigosas para a saúde. Uma garantia rejeitada por alguns pais cujos filhos tiveram reacções extremas a estas vacinas anti-difteria, tétano, tosse convulsa e raiva.

Não surpreende, portanto, que na principal rede social chinesa, o Weibo, se tenham multiplicado nas últimas semanas os textos sobre como vacinar as crianças fora do continente. Em fóruns frequentados por jovens pais, o Japão é mencionado como uma hipótese mas, por razões financeiras e não só, Hong Kong e Macau são os destinos mais populares. “Mesmo as vacinas importadas para o interior, eu sei lá se são verdadeiras ou não”, explicou ao PONTO FINAL uma mãe que preferiu vacinar o filho no exterior. A jovem foi primeiro a Hong Kong dar ao filho a primeira dose da vacina, mas a segunda já foi em Macau. “Em Macau não há tantas pessoas, não é preciso estar na fila durante tanto tempo. Em Hong Kong uma pessoa até se assusta”, explicou.

Privados de portas abertas

Após o escândalo da Changchun Changsheng ter rebentado, os Serviços de Saúde de Macau (SSM) garantiram que “apesar de existirem não-residentes que solicitam as vacinas pagando-as, os pedidos não são atendidos”. Algo que é verdade nos centros de saúde públicos, no Centro Hospitalar do Conde São Januário e “nos postos de vacinação que celebraram protocolos” com os SSM, incluindo o situado no Hospital Kiang Wu.

Mesmo assim, há pais e mães que conseguiram vacinar os bebés no Kiang Wu ou no Hospital Universitário da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), mas não com a vacina “cinco-em-um”. Uma mãe disse ao PONTO FINAL que, após ouvir falar do escândalo, decidiu vir de Guangdong para vacinar o filho em Hong Kong ou em Macau “para me sentir mais segura”. Outra mãe, que vive na cidade vizinha de Zhuhai, disse que, mesmo sendo necessário vir a Macau receber três doses de vacinas, o custo é “semelhante” ao do continente.

Para os pais que realmente queriam a vacina “cinco-em-um”, a atenção virou-se para o Macau Yinkui Hospital, que alega não estar coberta pelas restrições à vacinação de não-residentes por ser uma instituição privada. Algo confirmado pelos SSM. “Os Serviços de Saúde não restringem nem a compra [de vacinas] por parte dos hospitais privados nem a disponibilização da vacina DTP-IPV-Hib a não residentes”, disse a direcção liderada por Lei Chin Ion ao PONTO FINAL. O Macau Yinkui Hospital não pediu licença de importação da vacina DTP-IPV-Hib, admitiram os SSM. No entanto, a clínica pode “adquirir legalmente” doses desta vacina e administrar a turistas que venham à cidade.

Por outro lado, a resposta sublinha que as vacinas compradas pelos SSM só podem ser administradas a residentes, mesmo no posto de vacinação do Kiang Wu. Já no mês passado o Governo tinha assegurado ter o número de vacinas necessárias para os residentes de Macau até 2020. “Mesmo que houvesse um eventual aumento de vacinação de residentes do Interior da China, em Macau este não teria qualquer impacto no fornecimento de vacinas para a população”, disseram na altura os SSM.