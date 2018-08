Deputados sugerem flexibilização do mecanismo de entrada de árbitros em Macau

Benefícios fiscais e uma maior facilidade de entrada dos árbitros em Macau. Foi isto que ontem propuseram ao Governo os deputados que integram a 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

Catarina Vila Nova

A 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) sugeriu ontem, durante a reunião com o Governo, mecanismos mais flexíveis para o regime da arbitragem, nomeadamente, através da introdução de benefícios fiscais e uma maior facilidade de entrada em Macau para os peritos do exterior. Segundo explicou Ho Ion Sang, presidente do grupo de trabalho, o Executivo demonstrou uma atitude de abertura em relação às duas propostas, prometendo debater as questões com os respectivos departamentos. Por esclarecer ficou o futuro funcionamento dos actuais cinco centros de arbitragem existentes em Macau e a sua relação com o projectado centro de arbitragem internacional.

“Há árbitros ‘ad hoc’ que precisamos de contratar de forma urgente e se precisarem de passar por todos esses trâmites de contratação de TNR [trabalhadores não-residentes] isso não é benéfico para a criação de um centro de arbitragem a nível internacional”, alertou Ho Ion Sang. Deste modo, os membros da comissão sugeriram ao Governo a criação de regras específicas para estes peritos de forma a facilitar a sua entrada no território. “Não sei se Macau poderá estipular regras com vista a que esses árbitros do exterior possam ter facilidade de entrada em Macau”, apontou o deputado.

A secretária para a Administração e Justiça assegurou, de acordo com Ho Ion Sang, que iria discutir esta proposta com os Serviços de Migração e também com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais. No entanto, segundo explicou o presidente da comissão, no futuro, cada caso de entrada em Macau será analisado individualmente.

Uma outra medida sugerida pela comissão passa pela criação de políticas de benefícios fiscais. De acordo com Ho Ion Sang, Sónia Chan manteve uma posição de abertura mas, uma vez que esta matéria recai sobre a tutela do secretário para a Economia e Finanças, a governante apenas afirmou que iria discutir o assunto com Lionel Leong.

Outro assunto discutido na reunião de ontem esteve relacionado com a baixa taxa de utilização dos cinco centros de arbitragem existentes em Macau. De acordo com a explicação avançada pelo Governo, uma das razões prende-se com os baixos valores das custas judiciais que levam os cidadãos a optar pelos tribunais para resolver os seus litígios. Outro factor relaciona-se com a falta de confiança da população local nos árbitros, devido à dimensão do território. “Como a sociedade de Macau é muito pequena, as partes estão preocupadas que haja uma relação entre os árbitros e as partes e por isso é que utilizam menos o regime de arbitragem”, explicou Ho Ion Sang.

Por esclarecer na reunião de ontem ficou o funcionamento dos cinco centros de arbitragem actualmente existentes em Macau, após a entrada em vigor da proposta de lei. De acordo com Ho Ion Sang, a posição do Governo é manter em funcionamento estes cinco centros, embora não haja ainda uma decisão quanto à sua relação com o futuro centro internacional de arbitragem que o Executivo espera estabelecer na RAEM. “O Governo espera construir Macau como uma plataforma para resolução de litígios comerciais entre a China e os países de língua portuguesa por isso é que necessitamos desse centro de arbitragem a nível internacional”, explicou o deputado.