Compradores do Pearl Horizon: O problema deve ser resolvido dentro do mandato do actual Governo

Na quinta-feira, os compradores afectados do agora defunto projecto residencial do Pearl Horizon vão protestar no exterior da Assembleia Legislativa durante a sessão de perguntas e respostas do Chefe do Executivo. Posteriormente irão entregar uma carta ao governante exortando-o a “tomar todas as medidas possíveis para resolver o problema do Pearl Horizon dentro deste mandato”, e “permitir que o projecto residencial do projecto seja construído como originalmente planeado”.

Stacey Qiao

De acordo com o anúncio divulgado no domingo por Kou Meng Pok, presidente da Associação dos Compradores do Pearl Horizon, os compradores queixosos vão reunir-se e protestar no exterior da Assembleia Legislativa (AL) durante a sessão de perguntas e respostas do Chefe do Executivo, agenda para para quinta-feira à tarde. Uma carta será também enviada a Chui Sai On como tentativa de persuadir o governante a “tomar todas as medidas possíveis para resolver cuidadosamente o problema do Pearl Horizon”.

O pedido para a reunião foi aprovado pela Polícia Judiciária com um número de participantes entre 10 a 500.

A carta endereçada a Chui Sai On sublinha o seu papel no problema desde o início. “O incidente do Pearl Horizon aconteceu durante o primeiro mandato de Vossa Excelência e Vossa Excelência disse que ‘os compradores pagaram os depósitos pelas propriedades, claro que os seus interesses devem ser protegidos’. Mas desde que o Tribunal de Última Instância decidiu a favor do Governo a 23 de Maio, o Governo tem falhado em manter a sua promessa de garantir os interesses dos compradores que pagaram o imposto do selo e completaram o registo de propriedade”.

As formas de “manter a promessa”, de acordo com a carta, passam por “o Chefe do Executivo e a secretária para a Administração e Justiça tomarem todas as medidas possíveis, sejam elas um concurso público ou uma alteração/interpretação da nova Lei das Terras, para resolver em pleno o problema do Pearl Horizon o mais rápido possível”.

“Nós não aceitamos o plano de alojamento interino do Governo”, disse Kou Meng Pok ao PONTO FINAL. “É extremamente irrazoável. Nós só queremos que os nossos apartamentos sejam entregues de acordo com os documentos legais”, acrescentou.

No mês passado, a Associação dos Compradores anunciou o seu plano de interpor uma acção judicial colectiva contra a “má-administração” do Governo. Kou revelou ao PONTO FINAL que a firma de advogados se encontra de momento a analisar os materiais dos compradores, uma vez que o número de participantes continua a aumentar. “A nossa exigência por uma compensação do Governo não contradiz a carta”, salientou Kou. “Nós não estamos a jogar de forma dura com o Governo, eles têm escolhas. Se eles não conseguem dar-nos os apartamentos que nós comprámos, eles devem compensar-nos com o dinheiro equivalente”, sublinhou.