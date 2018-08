Yat Yuen apoia criação de centro internacional de realojamento no Alentejo

Caso a DSSOPT não permita a criação do Centro Internacional de Realojamento de Galgos no edifício arrendado pela Yat Yuen no Largo de Pac On, o mesmo poderá vir a ser instalado em Portugal. A garantia foi dada pela empresa a Albano Martins, que retomaria assim o projecto revelado ao PONTO FINAL em 2016 e para o qual já contava com o apoio da Câmara Municipal de Borba.

Sílvia Gonçalves

Se as Obras Públicas não permitirem a criação de um Centro Internacional de Realojamento de Galgos no terreno do Pac On, a Yat Yuen pondera levar o projecto para Portugal. Caso tal se verifique, o presidente da Anima retomará as conversações com o presidente da Câmara de Borba, iniciadas em 2016 – numa altura em que projectou ali criar um centro, para realojar os galgos após o término da concessão da Yat Yuen – para saber se o terreno então encontrado permanece disponível. Um projecto cujo financiamento seria assegurado pela Yat Yuen. Entretanto, a empresa propôs ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) a utilização de um terreno rústico em Coloane, para alojamento provisório dos animais, onde serão colocados 180 contentores climatizados. A Yat Yuen remeteu ainda uma carta à DSSOPT, a questionar se existe algum impedimento à utilização do terreno que, segundo Albano Martins, “não é concessionado, é de aforamento e não implica construção nenhuma”.

A Yat Yuen apresentou na passada semana ao IACM uma nova proposta, em que sugeria – uma vez que a utilização do edifício industrial no Largo de Pac On se encontra dependente da alteração da finalidade do terreno – a utilização de 11 imóveis privados para realojamento dos 533 animais que permanecem no Canídromo. Albano Martins diz não ter concordado com a solução das moradias, e explica porquê: “Não é viável do ponto de vista logístico. São zonas afastadas umas das outras, o que obriga a um grande procedimento de logística e de coordenação que a Anima não possui e eu reconheço”. O presidente da Anima apoia, contudo, a utilização de um terreno que diz figurar entre o conjunto de soluções apresentadas ao IACM. “Eram 12 propriedades, entre moradias e terrenos, e numa dessas 12 alternativas estava esse terreno. O tamanho de 7.718 metros quadrados dá uma certeza de que os animais poderão ficar lá todos, evitando uma coordenação que a Anima não tem capacidade para fazer em zonas residenciais e com um tiro no escuro, porque as coisas podem correr mal, porque os animais vão ladrar e chatear a comunidade. Seria um canil com que já estamos habituados a lidar”.

Numa fase em que os dois parceiros, Yat Yuen e Anima, não sabem ainda se poderão contar com o edifício do Pac On, e em que é necessário preparar os animais para o processo de adopção, sugeriu a Yat Yuen, e a Anima concordou, que no terreno de Coloane, situado no Largo da Cordoaria, “casas de madeira podiam criar problemas, em período de tufão são complicadas, poderíamos ter antes contentores climatizados com saídas individuais para os galgos, cada um com três galgos lá dentro, obedecendo aos requisitos internacionais. E para mais tarde eles poderem estar socializados para poderem viver em conjunto, até ser encontrada uma solução definitiva”, explicou o activista ao PONTO FINAL.

Albano Martins considera que a DSSOPT não colocará entraves a esta solução, que terá que ser concretizada nos 60 dias, até 29 de Setembro, que o IACM impõe para a retirada dos animais do Canídromo. “Porque é um terreno rústico, é um terreno que não é concessionado, é de aforamento. E porque não implica construção nenhuma, só implica pôr lá os contentores e preparar. Provalmente amanhã [hoje]ou depois de amanhã, vamos ter a resposta das Obras Públicas à carta enviada pela Yat Yuen, a perguntar se havia algum impedimento, porque isso também foi referido pelo presidente do IACM. Tanto quanto eu sei, o pessoal das Obras Públicas disse logo que aquilo não tinha impedimento nenhum, mas a Yat Yuen, porque o IACM também quer, pediu que isso fosse dito por escrito. O que pedimos foi a opinião das Obras Públicas sobre se há algum impedimento para aquele terreno poder ser usado para pôr contentores e ter lá animais, para ter a certeza que não vai haver mais confusões”.

O terreno privado em causa, cujo proprietário Albano Martins diz desconhecer, terá sido cedido à Yat Yuen. “Fica no Largo da Cordoaria, é um terreno que está vazio, não há nenhuma finalidade do terreno que vá ser violada. Fica por detrás do Paraíso dos Gatos. Foi alguém amigo da Yat Yuen que cedeu esse terreno. A Yat Yuen propõe esse terreno e a Anima apoia”. A permanência no novo espaço, assegura Martins, não teria uma delimitação temporal. “É o período necessário para os animais poderem sair para as adopções. Acho que não há limite temporal para os animais poderem ficar lá, até ficar resolvida a questão do Pac On”.

“A ANGELA LEONG DISSE-ME, PRETO NO BRANCO, QUE PODEMOS FAZER UM CENTRO INTERNACIONAL EM PORTUGAL”

Certo é que se o edifício industrial do Pac On não puder ser utilizado para a criação do centro, a alternativa está definida e passa por Portugal. “Se Macau não crescer a nível das mentalidades e continuar a colocar problemas que não coloca a outras entidades, a Angela Leong disse-me, preto no branco, que então podemos fazer um centro internacional em Portugal”. Em Outubro de 2016, Albano Martins havia já revelado ao PONTO FINAL estar a trabalhar no projecto de construção de um centro internacional de realojamento de animais, para onde pretendia transportar, após o término da concessão, os galgos do Canídromo, e que ficaria situado no Alentejo. Com um terreno em vista, faltava arranjar um “patrono” que financiasse o projecto. Em Janeiro de 2017, o activista dizia a este jornal contar já com o apoio da Câmara Municipal de Borba [no distrito de Évora, onde Martins tem residência]para encontrar um terreno de 50 hectares, e que havia já reunido em Dezembro com o ministro português da Agricultura para conseguir a necessária autorização de entrada dos animais em Portugal.

O projecto, caso falhe a localização no Pac On, poderá agora ser retomado. “Eles acordaram exactamente com o sítio que eu sugeri, e eu fiquei mandatado para, com tempo, quando eu quiser, ir falar de novo com o presidente da Câmara, saber se o terreno ainda está disponível, pedir projectos e orçamentos para a construção do centro”. Foi Angela Leong quem o mandatou? “Foi a Angela que informou a advogada, que me comunicou isso”. E o centro ficaria em Borba? “Sim, sim, se [o terreno]ainda estiver disponível”.

A Yat Yuen seria então, e ironicamente, o patrono que Martins procurou no passado, assegurando o financiamento do centro. “Claro, não podia ser de outra forma. O acordo [entre a Anima e a Yat Yuen] não fala do terreno do Pac On, fala apenas num centro internacional. A ideia era ser feito em Macau, mas se não for em Macau é feito noutro sítio. E pelos vistos eles são sensíveis à ideia que a Anima lançou no passado de poder ser feito em Portugal”, contou o activista.

Angela Leong assegurou ainda, conta Albano Martins, que garantirá voos charter para transportar os animais que sejam encaminhados para adopção na Europa e nos Estados Unidos. “Vai-nos resolver os grandes dramas das campanhas de fundos internacionais, que não pudemos começar a sério porque nunca soubemos que iríamos ter os galgos”, assume o presidente da Anima.

Zoe Tang afastada da Anima

Zoe Tang, membro da direcção da Anima, será afastada da organização, assegurou ontem Albano Martins ao PONTO FINAL. O presidente da Anima justifica a decisão com o facto da activista não ter comparecido nas instalações do Canídromo desde sexta-feira, onde assumia funções de coordenação das equipas de limpeza, voluntários e tratadores de animais (os 24 funcionários do Canídromo que ali retomaram funções desde 1 de Agosto). “A Zoe Tang não apareceu porque discordou da orientação da Anima” no que toca ao processo de esterilização dos animais, estabelecido pelo IACM, e que determina, explica Martins, que todos sejam esterilizados no Canídromo, até à sua retirada das instalações. “Se fosse consultada, a Anima discordava, porque não há necessidade de estar a correr a fazer as esterilizações, e porque a Anima entende que seria mais viável que as esterilizações pudessem ser feitas fora, por várias clínicas. No entanto, esse era o acordo entre a Yat Yuen e o IACM, nós não temos que interferir nisso. E o que a Zoe fez é confundir a nossa posição com o acordo, dizendo que eles estão a violar o acordo ao esterilizar à pressa”. Albano Martins, que diz não se rever em declarações prestadas por Tang à imprensa chinesa, está determinado a dispensar a funcionária da Anima: “Eu hoje [ontem] destaquei-a para o abrigo dos cães, ela não compareceu e vou dispensá-la. A minha decisão está tomada, é irreversível”. O PONTO FINAL não conseguiu contactar Zoe Tang até ao fecho desta edição. S.G.