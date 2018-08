Sulu Sou sugere criação de zonas avançadas para motociclos nos semáforos

As zonas avançadas para bicicletas existem já em várias cidades e países da Europa e da Ásia e Sulu Sou vem agora sugerir a sua implementação em Macau, adaptada à realidade local. O deputado propôs a criação destas áreas destinadas a motociclos e ciclomotores em algumas das principais estradas da cidade como solução para reduzir os acidentes que envolvem os motociclistas.

Catarina Vila Nova

Inicialmente pensadas para bicicletas, Sulu Sou sugeriu ao Governo, através de uma interpelação escrita, a implementação de zonas avançadas para motociclos e ciclomotores. Genericamente conhecidas por “caixas para bicicletas”, estas áreas pintadas a verde no asfalto servem para ser utilizadas exclusivamente por ciclistas, durante o sinal vermelho, que, assim, ficam parados à frente dos restantes veículos. Em Macau, o deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau (ANM) aponta que o mesmo pode ser implementado, mas pensado para os condutores de motociclos e ciclomotores, como forma de reduzir a sinistralidade rodoviária.

“Eu sugeri ao Governo que criasse algum espaço para o motociclos pararem primeiro nos semáforos. Nós podemos aprender com as experiências de outras cidades onde existe um espaço específico para os motociclos pararem primeiro e atrás deles ficam os restantes veículos”, explicou Sulu Sou, em declarações ao PONTO FINAL, apontando Taiwan e Japão como locais onde este sistema foi já implementado. Também em Lisboa as chamadas zonas avançadas para bicicletas começaram a ser recentemente implementadas em algumas zonas da capital portuguesa, à semelhança do que acontece já noutros países europeus como o Reino Unido, Dinamarca ou Bélgica.

Mas qual é o propósito deste sistema? “Agora, os motociclos têm de parar junto de outros veículos como autocarros e isto não é seguro para os motociclistas. Quando os semáforos ficam verdes, os motociclos devem avançar primeiro que os restantes veículos”, explicou Sulu Sou. O deputado assume que este sistema não deve ser implementado em toda a cidade, sugerindo ao Governo que seleccione algumas das principais artérias de Macau para criar estas áreas específicas de paragem para motociclos e ciclomotores.

Na mesma interpelação, que será hoje enviada ao Governo, o deputado levanta também preocupações quanto à segurança dos motociclistas nas suas deslocações entre Macau e Taipa. Focando-se na Ponte da Amizade, Sulu Sou alerta para os acidentes diários que diz acontecerem naquele local. “Todos sabemos que [a Ponte de Amizade] é perigosa para os motociclistas. Muitos acidentes acontecem há muitos anos, mas não vemos que o Governo tenha nenhum plano para melhorar este problema. Muitos acidentes não são sérios mas há muitos acidentes menores a acontecer todos os dias nesta ponte, especialmente envolvendo motociclistas”, alertou o deputado.

Sulu Sou relembrou também o Executivo do problema de estacionamento em Macau, em especial para os condutores de motociclos e ciclomotores. “Eu acredito que é impossível dar resposta à totalidade dos motociclistas em Macau, mas o Governo deve aumentar as áreas de estacionamento para resolver este problema e reduzir a pressão diária dos condutores em encontrar um lugar para estacionar”, defendeu o deputado. “Se o Governo decidir não melhorar mais nada nesta ponte porque apenas os casos mortais reduziram, eu não concordo. Acidentes acontecem todos os dias nesta ponte”, reiterou.