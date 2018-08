IC recebe segundo pedido de classificação do Edifício Rainha D. Leonor

O grupo Defensores da Preservação da Arquitectura Moderna de Macau entregou, na sexta-feira, uma petição com 610 assinaturas ao Instituto Cultural, pedindo a classificação do Edifício Rainha D. Leonor. Em declarações aos jornalistas, a deputada Agnes Lam alertou para a necessidade de começar a listar os bens que constituem o património modernista da cidade.

Catarina Vila Nova

Duas semanas após a Docomomo Macau ter entregue ao Instituto Cultural (IC) um pedido de classificação do Edifício Rainha D. Leonor, o organismo recebeu, na passada sexta-feira, uma petição com 610 assinaturas a pedir a classificação do mesmo imóvel. Online desde 17 de Julho, a carta, inicialmente endereçada ao Chefe do Executivo, ultrapassou o objectivo das 500 assinaturas em oito dias, mas só na passada sexta-feira foi entregue à presidente do IC. O arquitecto João Palla e a deputada Agnes Lam foram dois dos representantes do grupo Defensores da Preservação da Arquitectura Moderna de Macau, responsável pela iniciativa, que entregaram a petição no IC.

“A ideia da entrega de uma carta parte de um conjunto de cidadãos que, no fundo, visam o mesmo interesse que é pedir a classificação do Edifício Rainha D. Leonor”, começou por explicar João Palla, em declarações aos jornalistas. “Juntamos a essa carta a lista de petição que tem 610 assinaturas e esperamos que seja aberto um pedido de classificação do edifício com as premissas que nós descrevemos na carta: pelo valor arquitectónico do edifício em si, pela relevância que ele tem e teve na cidade, não só por si mas também dentro da malha urbana”, enquadrou o arquitecto.

Na petição, o grupo Defensores da Preservação da Arquitectura Moderna de Macau argumenta que o Edifício Rainha D. Leonor deve ser protegido por incorporar “os princípios e ideias nascidos com o advento da arquitectura modernista da segunda metade do século XX” e por expressar “claramente os avanços da época, nomeadamente na aplicação de novos métodos de construção civil”. Na mesma carta pode ler-se que o prédio habitacional “situa-se num cenário de edifícios modernistas que constitui o maior aglomerado de arquitectura modernista de Macau” e que se encontra “entre os melhores exemplos do paradigma modernista em Macau”.

“SE TUDO FOR DEMOLIDO ENTÃO NÃO RESTARÁ NADA NO FUTURO”

Em declarações aos jornalistas após a entrega da petição, Agnes Lam considerou que o Governo está a fazer um bom trabalho no que diz respeito à conservação dos templos, igrejas e centro histórico da cidade. No entanto, para a deputada, o mesmo já não se aplica à arquitectura modernista de Macau. “Para [os edifícios] modernos e como defini-los como futuro património eu acho que ainda nem começamos”, lamentou.

Agnes Lam defende que o Governo deve ser mais proactivo em listar possíveis bens patrimoniais, por entender que, em relação à arquitectura modernista, não existe uma aceitação generalizada da sociedade. “A população pode não sentir que se trata de património porque é algo que considera ser normal. Não vêem nenhum valor histórico, mas estas coisas tornam-se históricas assim que nós as preservamos. Se tudo for demolido então não restará nada no futuro”, alertou.

A deputada aponta como exemplo os locais industriais que existiam em Macau durante as décadas de 60, 70 e 80, dos quais pouco resta para recordar a história. “Macau foi uma grande cidade industrial nos anos 60, 70 e 80 mas agora não temos nenhum sítio industrial. Esta parte do trabalho nós temos que começar a fazer passo a passo, e eu espero que o Governo seja mais proactivo em listar os locais potenciais”, afirmou.