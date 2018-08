Governo proíbe actos de desrespeito e uso comercial do hino nacional

O Governo apresentou na sexta-feira a proposta de alteração à lei do hino que proíbe o seu uso comercial, actos de desrespeito pelos símbolos nacionais e formas de execução instrumental e vocal que prejudiquem a sua dignidade. “Não se trata de matéria nova, mas [esta proposta] tem disposições mais detalhadas”, em relação à actual lei em vigor sobre a utilização e protecção da bandeira, emblema e hino nacionais, adoptada aquando da transferência do exercício da soberania de Portugal para a China, afirmou o porta-voz do Conselho Executivo, Leong Heng Teng, em conferência de imprensa.

Em “ocasiões ou locais públicos, o acto intencional de adulterar a letra ou partitura do Hino Nacional, ou proceder à execução instrumental e vocal do mesmo de forma distorcida e depreciativa” constitui o crime de ultraje aos símbolos e representações nacionais da República Popular da China, de acordo com o documento.

Os casos serão analisados em relação à intenção e iniciativa para determinar se há dolo no acto de ultraje aos símbolos nacionais, afirmou o director dos serviços de Administração e Justiça (DSAJ). A proposta de lei sugere a integração do hino nacional “no ensino primário e secundário da educação regular do regime escolar local”, para permitir “cultivar o espírito e paixão em relação ao país”, já que as escolas têm o dever de organizar os alunos para aprenderem a cantar o hino, afirmou Liu Dexue.

Em relação à disposição que prevê a divulgação do hino nacional pelos meios de comunicação social, Liu Dexue garantiu que o Governo vai “respeitar toda a liberdade e independência” dos media de Macau. “O hino é um símbolo do Estado, por isso o Governo quer implementar estes regulamentos em defesa da dignidade do hino nacional”, acrescentou.

O Conselho Executivo apresentou ainda uma alteração à lei eleitoral para o Chefe do Executivo, na sequência da criação do órgão municipal sem poder político. Este órgão municipal prevê a selecção de dois membros da Comissão Eleitoral do chefe do Executivo de entre elementos do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais e do Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais. A Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo é composta por 400 membros. As duas propostas de lei seguem agora para apreciação pela Assembleia Legislativa de Macau.

Leong Heng Teng apresentou ainda os projectos de regulamento administrativo sobre o Estatuto do Ensino Superior, o regime do sistema de créditos e o regime de avaliação de qualidade do ensino superior, que devem entrar em vigor esta semana.