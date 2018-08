Governo diz que área marítima é novo impulso para a economia

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, defendeu na sexta-feira, na abertura da “Conferência Internacional sobre Gestão, Utilização e Desenvolvimento das Áreas Marítimas de Macau”, que o aproveitamento das águas marítimas representa um “novo impulso” ao crescimento económico do território e ao desenvolvimento da região da Grande Baía.

“A posse de 85 quilómetros quadrados de área marítima (…) não só irá injectar uma nova dinâmica no desenvolvimento de Guangdong, de Hong Kong e de Macau, como irá abrir um novo espaço para o desenvolvimento adequado e diversificado da economia”, afirmou Chui Sai On. “No século XXI, o século do mar, a economia azul está a tornar-se numa das novas locomotivas do crescimento económico”, por isso, “Macau deve assegurar um aproveitamento científico e rigoroso destas águas marítimas com vista ao desenvolvimento da economia marítima e de diversas indústrias marítimas”, sublinhou ainda o líder do Governo. Chui Sai On falava na abertura da “Conferência Internacional sobre Gestão, Utilização e Desenvolvimento das Áreas Marítimas de Macau”, de acordo com um comunicado.

Em Dezembro de 2015, por determinação do Conselho de Estado chinês, Macau passou a ter, pela primeira vez, jurisdição sobre 85 quilómetros quadrados de águas marítimas, o que criou “novas condições e oportunidades para desenvolver projectos ligados ao mar e dele tirar proveitos e prosperar”, sublinhou o Chefe do Executivo. Para Chui Sai On, a gestão, o aproveitamento e o desenvolvimento da área marítima de Macau é “de maior importância” numa altura em que a China promove a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e a construção da “Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau”.

Macau deverá apresentar o plano de aproveitamento e desenvolvimento das zonas marítimas até 2036, mas, para já, o Chefe do Executivo traçou o objectivo de “desenvolver indústrias marítimas emergentes, gerando uma nova vitalidade à construção de ‘Um Centro, Uma Plataforma'”. Além da definição de medidas de protecção ambiental, como o estabelecimento de reservas naturais e marinhas, a lei de gestão da área marítima não prevê a atribuição de terrenos conquistados ao mar para o sector do jogo.

As áreas marítimas são propriedade do Estado chinês e o Governo de Macau exerce, por delegação de poderes, a gestão, devendo manter a integridade daquelas zonas do país, cumprir acordos de cooperação regional, proteger os canais de escoamento de inundações e marés e do trânsito marítimo. Agência Lusa