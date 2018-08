Cinco medalhas para a RAEM na competição de wushu

Macau conquistou cinco medalhas no “Encontro de Mestres de Wushu”, incluindo uma medalha de ouro. Ao PONTO FINAL, o presidente do Instituto do Desporto, Pung Weng Kun, traçou um balanço muito positivo do evento que ontem terminou e que contou com a visita de aproximadamente 100 mil visitantes, aumentando em cerca de 20 mil o número do ano passado.

Pedro André Santos

Uma medalha de ouro, duas de prata e outras duas de bronze, foi este o saldo dos atletas de Macau ao longo dos três dias de competição do “Encontro de Mestres de Wush 2018”, evento que estreou este ano no território o campeonato universitário mundial.

Chio Wai Keong esteve em destaque na competição ao conquistar ontem uma medalha de ouro na vertente de Nanquan, depois de já ter também vencido uma medalha de prata na vertente de Nangun. Igualmente em destaque em representação de Macau estiveram os também medalhados Chong Ka Seng (prata), Kan Kai Wa (bronze) e Cheong Wai Seng (bronze), traçando um balanço extremamente positivo da edição realizada na RAEM.

“Este foi o terceiro ano do evento, a experiência dos últimos dois anos proporcionou uma experiência mais madura em termos de organização. Em termos de espectadores e visitantes também houve um aumento, no ano passado foram por volta de 80 mil, e este ano cerca de 100 mil, no total”, disse Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto, ao PONTO FINAL.

Os resultados alcançados pelos atletas locais não surpreenderam Pun Weng Kun, lembrando que estes “sempre estiveram quase no topo em termos de qualidade”, e que competições como “Encontro de Mestres de Wushu” podem “ajudá-los a melhorar em termos do palco internacional”.

O evento contou com a participação de cerca de 180 atletas oriundos de 26 países ou regiões, tendo o resultado recebido a aprovação da Federação Internacional de Wushu. “Vieram cá ver o evento e concordaram que aqui é uma boa plataforma para a organização de competições de wushu”, acrescentou Pun Weng Kun.

Relativamente à próxima edição, e questionado sobre a possibilidade de Macau voltar a poder acolher o campeonato universitário mundial, o presidente do organismo que tutela o desporto no território referiu que “os campeonatos são organizados em diferentes países” e que, por isso, “talvez não volte a ser brevemente”. No entanto, Pun Weng Kun garantiu que a Federação Internacional de Wushu mostrou “interesse no futuro”, mas que “de momento não está nada combinado”.

Para além do campeonato mundial universitário, que decorreu no Fórum Macau, a edição deste ano do “Encontro de Mestres de Wushu” contou com actividades adicionais para promover a modalidade, como o Festival Wushu de Verão, a Competição Internacional de Taolu, o Campeonato de Danças de Dragão e Leão de “Uma Faixa, Uma Rota”, o Campeonato dos Desafiadores de Sanda e a Parada de Wushu e de Danças de Dragão e Leão.