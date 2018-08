Autoridades de Macau e Hong Kong investigam alegada fraude de criptomoeda

Um alegado caso de fraude está a ser investigado pelas autoridades de Macau e Hong Kong, na sequência de uma apresentação a potenciais investidores em criptomoeda que terá decorrido em Janeiro na sede da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM). A notícia foi avançada pelo Canal Macau que diz poderem existir 70 alegados lesados, entre os quais se inclui Rita Santos, presidente da Assembleia Geral da ATFPM, e o seu filho, Frederico Rosário, organizador do seminário onde terão decorrido as apresentações aos investidores.

Segundo o Canal Macau, pelo menos duas pessoas já apresentaram queixa à Polícia Judiciária (PJ). Em declarações à emissora, um dos investidores, que pediu para não ser identificado, explicou que decidiu investir no projecto de Dennis Lau, empresário de Hong Kong, após recomendações de Frederico Rosário e Rita Santos. Segundo o investidor, que diz ser amigo de Frederico Rosário, Rita Santos terá dito que “isto é um investimento muito bom, deviam aproveitar”, e o seu filho terá afirmado que a empresa em questão era sua.

Num comunicado divulgado na sua página de Facebook, a 18 de Julho, Frederico Rosário confirma que Dennis Lau realizou apresentações dos esquemas de mineração de criptomoedas em Janeiro. De acordo com o presidente da Grow uP eSports, pelo menos 70 residentes de Macau participaram nestes esquemas, tendo avançado com mais de 20 milhões de dólares de Hong Kong, afirma Rosário, tendo apenas conseguido recuperar pouco mais de seis milhões.

De acordo com o jornal Apple Daily, Lau acusa Rosário de ter alterado o contrato apresentado aos investidores ao passar o retorno de 25% ao ano por 25% ao mês. O filho de Rita Santos assegura, na nota que divulgou no Facebook, que os contratos foram “gerados estritamente de acordo com os modelos fornecidos por Lau”. Segundo Rosário, 14 pessoas já apresentaram queixa junto das autoridades de Hong Kong, enquanto que o Canal Macau confirmou que Rita Santos apresentou queixa na região vizinha na qualidade de investidora.

Em declarações ao PONTO FINAL, em Janeiro último, Frederico Rosário afirmou que o seminário que se iria realizar na ATFPM, nos dias 14 e 21 do mesmo mês, sobre mineração de criptomoedas, não tinha por objectivo fazer a sua promoção. “É tipo uma introdução, não estamos a promover a venda da moeda nem estamos a falar de ‘bitcoins’ nem nada”, disse, na altura, o presidente da Grow uP eSports, associação que organizou o seminário. No entanto, o investidor ouvido pelo Canal Macau afirmou que na apresentação do projecto existiam já contratos preparados. C.V.N.