Um piano que desafia a gravidade

Quando um homem meio a dormir, meio acordado, encontra um piano a libertar-se para desafiar a gravidade… De hoje a domingo, o Centro Cultural de Macau (CCM) apresenta “Carrossel de Ovelhas”, um espectáculo muito popular de acrobacia e música ao vivo.

Stacey Qiao

Depois de 984 espectáculos na Europa, América do Norte e outras regiões asiáticas nos últimos seis anos, a dupla belga D’Irque & Fien chegou a Macau com sua performance popular, “Carrossel de Ovelhas”, uma alegre aventura que combina acrobacia e música. De hoje a domingo, três espetáculos serão realizados no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM).

Este espectáculo criativo é criado e executado por Dirk van Boxelaere e Fien van Herwegen. Dirk, um acrobata e malabarista, estudou na ESAC de Bruxelas e na Ecole National de Cirque em Montreal. Depois de se apaixonar por Fien, decidiram combinar seus pontos fortes e fazer espectáculos juntos. O seu segundo trabalho, “Carrossel de Ovelhas”, é na verdade inspirado na própria experiência do casal de terem sido recentemente pais e de estarem privados de sono.

“Depois de o nosso primeiro filho nascer, estávamos sempre com muito sono. Então, usámos isso na criação do espectáculo”, lembrou Fien. “Estávamos ocupados durante todo o dia a pensar como colocar as coisas em ordem, e se a noção de sonolência realmente funcionava. Eles brincavam com lençóis e almofadas no palco e sentiu-se que os adereços estavam no lugar certo”, acrescentou.

A história desenrola-se com um homem que se deita num piano enquanto tenta adormecer contando carneirinhos consoante as notas musicais. Na ‘twilight zone’ entre o sono e o estar acordado, o enorme instrumento repentinamente liberta-se para ignorar as leis da gravidade, quase voando para longe, subindo e descendo – é quando a magia acontece.

“O espectáculo apresenta interacção entre nós e o público. Eles são convidados a viajar connosco num mundo onde tudo é possível e até o mais impossível se torna possível”, disse Fien.

Comparado com os seus espectáculos anteriores, o “Carrossel de Ovelhas” é muito mais poético, com foco na criação de uma atmosfera de fantasia. O espectáculo sem palavras definitivamente tornou mais fácil para se tornar internacional, consideram. “Nos nossos primeiros espectáculos, há cerca de 20 anos, havia muita conversa. Sempre que visitávamos um país estrangeiro tínhamos de aprender o idioma durante meses – embora eu não soubesse exactamente o que estava a dizer. Uma vez, na Jordânia, eu tive um ‘blackout’ em palco e esqueci-me completamente das falas árabes, então comecei a fazer rima, e o espectáculo foi, na verdade, melhor. Havia mais comunicação e as pessoas entendiam-me melhor”, explicou Dirk. “Os nossos pontos fortes são mais sobre a acção, não sobre o vocabulário. A nossa expressão é mais forte sem palavras”, prosseguiu.

“Sem palavras, conseguimos ter um contacto real com cada pessoa na plateia, mas há música linda durante todo o espectáculo”, disse Fien. Um amigo de longa data do casal compôs a música depois de ver os ensaios. “Temos algumas notas, mas não é como se tivéssemos todas as partições. Nós preferimos discutir as inspirações para a música em termos de emoções – algo doce, algo suave, um pouco como uma canção de embalar… É um processo contínuo de evolução ”, consideram os dois artistas.

O espectáculo é projectado para público de todas as idades. “É um espectáculo para as famílias, todos compreendem e todos podem desfrutar. As crianças pequenas ficam encantadas com todas as acrobacias e com os pontos altos, e os adultos dizem-nos que ficam tocados pelas emoções”, disse Fien. “Para nós, é bom ter a mistura de público. É como ter um tempero diversificado numa receita”, acrescentou.

Os espectáculos do casal divertiram milhares de crianças ao longo dos anos – às vezes de forma inesperada. “Há um mês recebemos um email de um dos pais que nos disse que a família foi a um teatro para um concerto de música clássica e a criança voltou muito desapontada – por que é que o piano não se estava a mover?”, Riu Dirk. Até mesmo Fien acha difícil tocar um piano “normal” agora – “é estranho quando o piano está fixo!”, exclamou.

Tendo já feito digressões por todo o mundo, encontraram algumas diferenças nas plateias de diferentes partes do mundo?

“Sim, é sempre diferente. No Brasil, o público ficou agarrado desde o primeiro momento e constantemente aplaudiam, mas na Alemanha, estavam todos sentados e sem fazer muito barulho porque não queriam perturbar o desempenho”, disse Fien ao PONTO FINAL. Dirk acrescentou: “Uma vez estávamos a actuar em Jerusalém para um público muito incomum – metade judeu e metade árabe. É muito engraçado que suas reacções durante o espectáculo foram totalmente diferentes: os judeus eram mais respeituosos, portavam-se bem e seus filhos ficavam quietos – e os árabes eram um pouco mais activos, conversavam e os filhos andavam pela sala. É inacreditável como se consegue duas reacções opostas num espectáculo”.

“Mas também é a beleza de um espectáculo de circo, porque é para todas culturas e para toda a gente. No final, toda a gente adora o que viu. Tocámos em cada uma delas de formas diferentes, mas é uma linguagem comum e uma felicidade comum”, disse Fien, alegremente. “Mal podemos esperar para ter o nosso primeiro espectáculo em Macau para conhecer o público daqui”, concluiu.