TUI mantém decisões do Chefe do Executivo em casos de caducidade de concessão

O Tribunal de Última Instância (TUI) decidiu, em dois acórdãos proferidos na passada terça-feira, manter a decisão do Chefe do Executivo em casos relacionados com a caducidade da concessão de terrenos.

Um dos terrenos em causa situa-se na Taipa e a sua concessionária é a empresa Interbloc – Materiais de Construção S.A.R.L. Este terreno foi concedido pelo Governo em Outubro de 1987, com um prazo de concessão de 25 anos. Em Junho de 2016, o Chefe do Executivo declarou a caducidade da concessão sem que tivesse sido feito o aproveitamento do terreno nem que a concessão se tornasse definitiva. A empresa recorreu desta decisão e agora o TUI negou provimento, mantendo o acórdão inicial.

O outro terreno está situado na península de Macau, na zona dos Novos Aterros do Porto Exterior, e estava a ser concessionado pela Macau-Obras de Aterro, Limitada. Este espaço foi concedido em Julho de 1990, tendo um prazo de concessão de 25 anos. Em Março de 2016, o Chefe do Executivo declarou, tal como no outro caso, a caducidade da concessão por decurso do prazo sem que fosse feito o aproveitamento do terreno, nem a concessão se tornasse em definitiva. Decisão, essa, corroborada agora pelo TUI após recurso da empresa.

O TUI esclarece ainda que, no segundo caso, “apesar de alguns lotes que integram a concessão titulada pelo contrato de 1990 já terem sido aproveitados e os respectivos encargos especiais também terem sido cumpridos, certo é que o acto administrativo impugnado declarou a caducidade de concessão do lote 25 (A1/g), e não de todo o terreno composto por 10 lotes”. Segundo o TUI, este lote não se encontra aproveitado, “daí que, mesmo na vigência da Lei antiga, a concessão do terreno não se tornou ainda definitiva, pelo que não é aplicável ao presente caso o regime jurídico das concessões definitivas”.