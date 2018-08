Sistema de alerta para tufões pronto mais cedo do que o previsto

O Governo anunciou ontem a conclusão de um conjunto de sistemas de alerta para tufões e inundações, no âmbito de vários esforços realizados para a prevenção e redução de catástrofes. Os equipamentos podem entrar em funcionamento já este mês, uma vez que a instalação foi concluída “antes do tempo previsto”, refere um comunicado do Executivo.

Na zona baixa ao longo da costa oeste das três penínsulas, os 90 postes do sistema de videovigilância foram equipados com avisos sonoros, capazes de cobrir uma área de entre 50 e 100 metros, indicou o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários (SPU) na mesma nota. Foram também instalados altifalantes nos carro-patrulha para emitir as informações da protecção civil em três línguas: chinês, português e inglês.

O comunicado avança ainda que a Protecção Civil optimizou as plataformas de divulgação de informações meteorológicas, para que estas cheguem a todos de forma atempada. “Além de se aproveitar a forma tradicional de divulgação, como por exemplo a página electrónica, rádio, televisão, entre outros, são utilizadas as redes sociais, tais como Wechat e Facebook”.

Segundo as autoridades, os sistemas serão activados sempre que accionado o nível 3 ou superior do aviso de ‘Storm Surge’.