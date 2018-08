Novos laboratórios põem Macau a sonhar com astronautas

O Governo Central aprovou mais dois laboratórios de referência do Estado na cidade, um destinado à Internet das coisas e outro à lua e planetas. Um antigo cientista da NASA diz até que não ficaria surpreendido se houvesse um astronauta de Macau no programa espacial chinês dentro de 10 anos.

Vítor Quintã

O Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) confirmou na quarta-feira que o Ministério chinês da Ciência e Tecnologia aprovou a criação de dois novos laboratórios de referência do Estado. Um será destinado à Internet das coisas e irá ficar na Universidade de Macau (UMAC), enquanto que a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) irá acolher o que terá como objecto de estudo a lua e os planetas.

O director do Laboratório de Ciência Planetária da MUST, Zhang Keke, disse ao PONTO FINAL que o espaço vai ser “uma excelente plataforma para jovens cientistas de Macau que estão interessados nas ciências do espaço e planetárias”. Um outro professor do laboratório vai mais longe. “Não ficaria extremamente surpreendido, na verdade, se visse um astronauta de Macau a subir ao espaço dentro de 10 anos”, disse Chan Kwing Lam ao PONTO FINAL, “porque o Governo Central tem sido muito generoso para com Macau”. O antigo cientista sénior do primeiro centro espacial da NASA, o Goddard Space Flight Center, diz que, após uma primeira fase dominada por militares, o programa espacial chinês irá, tal como o norte-americano, abrir portas a cientistas especializados, algum dos quais podem vir do novo laboratório de Macau.

Nova geração

Actualmente, existem em Macau dois laboratórios de referência do Estado, um destinado à investigação de qualidade em medicina chinesa e outro para o estudo de circuitos integrados em muito larga escala, analógicos e mistos. Este último encontra-se localizado na UMACe o primeiro está dividido entre a MUST e a UMAC. Com a abertura de mais dois laboratórios, o FDCT disse que as novas estruturas vão permitir à cidade “ter melhores condições de investigação”, atraindo assim “um número de notáveis investigadores científicos locais e estrangeiros”.

As perspectivas para a ciência em Macau são completamente diferentes do que eram em 1972, quando Steve Chum Pak Wing emigrou para os Estados Unidos. Após passar a adolescência a empestar a casa em Macau com experiências químicas, foi um de muitos cientistas obrigados a emigrar à procura de melhores oportunidades. “No passado, o único trabalho disponível para os estudantes de ciência e tecnologia que regressavam a Macau era praticamente ensinar nas escolas”, disse o engenheiro ao PONTO FINAL. Chum chegou a ser o cientista principal da gigante norte-americana Dow Chemical Company e os muitos avanços que registou valeram-lhe a nomeação para a “Hall of Fame” dos plásticos.

Mesmo assim, Chum confessa que foi difícil emigrar: “Eu amo Macau, embora tenha partido há mais de 50 anos. Ainda a considero a minha cidade”. Há 10 anos que volta regularmente à região para dar palestras para “inspirar os miúdos” e diz que muitos têm escolhido estudar ciência e tecnologia. O problema, diz Chan Kwing Lam, é que “a investigação planetária é algo novo para muita gente e as pessoas de Macau ainda não sabem que isto está a acontecer na cidade”. A MUST tem feito os possíveis para contratar jovens locais, mas o professor acredita que serão precisos mais de 10 anos, do liceu até ao doutoramento, para criar uma nova geração de cientistas.

Investimento curto

Steve Chum espera que “um dia os jovens de Macau não tenham de ir para tão longe de casa” para perseguir os seus objectivos. Os cursos científicos mais avançados continuam a ser nos Estados Unidos e também na Europa mas o cientista acredita que “a China está a aproximar-se a passos largos”. Zhang Keke não tem dúvidas em como o Laboratório de Ciência Planetária da MUST vai, além de “atrair talentos internacionais”, “oferecer muitas oportunidades para jovens talentos locais”. O FDCT sublinhou que a estrutura tem já 40 docentes, 13 estudantes de pós-doutoramento e 27 de mestrado.

O laboratório da MUST é de “uma importância vital para o programa espacial chinês, que tem estado muito activo e a progredir rapidamente”, diz Zhang Keke. “A pesquisa feita no nosso laboratório vai ter um papel chave nas futuras missões espaciais da China”, prometeu o astrofísico. No trimestre passado a MUST recebeu mais de 7,1 milhões de patacas do FDCT para projectos de investigação nesta área, incluindo vários dedicados ao planeta Marte. Em Fevereiro passado, o presidente do FDCT, Frederico Ma Chi Ngai, revelou que cada um dos laboratórios vai estar dotado de um orçamento de 27 milhões de patacas para os primeiros três anos.

Chan Kwing Lam admite que estava à espera de mais, cerca de 30 milhões. “Este é o primeiro laboratório de referência do Estado ligado ao espaço alguma vez criado na China”, sublinhou o docente. “Neste momento o nosso laboratório é o melhor, o que tem mais gente a dedicar-se à investigação planetária”, diz o antigo cientista da NASA. Mas para manter essa liderança, é preciso “um apoio total e forte do Governo,” defendeu Chan. Enquanto a China continental tem investido muito dinheiro na área da ciência, em Macau não chega a um por cento do Produto Interno Bruto, lamenta o investigador.

Sensores nas estradas

O laboratório dedicado à Internet das coisas tem já um papel reservado, articulando-se com o futuro desenvolvimento de Macau como uma cidade inteligente, sublinhou o FDCT. Terminou no passado dia 30 de Junho uma consulta pública sobre a estratégia para o desenvolvimento da cidade inteligente. Neste âmbito, o Governo assinou há um ano um acordo-quadro com o grupo chinês Alibaba que prevê o estabelecimento de um centro de computação em nuvem (conjunto de servidores remotos alojados na Internet para armazenar, gerir e processar dados em vez dos servidores locais ou de computadores pessoais) e de uma plataforma de mega-dados.

Além destas tecnologias, o FDCT revelou que o laboratório situado na UMAC vai também estudar aplicações ligadas à saúde e à protecção do oceano e novas formas de monitorizar a segurança pública e prevenir desastres. Tambéma investigação planetária pode ter muitas aplicações aqui na Terra, diz Chan Kwing Lam. Os fenómenos físicos estudados no laboratório pode ajudar a prevenir a trajectória das tempestades tropicais e prevenir catástrofes como a do tufão Hato no ano passado, explica o cientista.

Por outro lado, a monitorização à distância pode permitir ao Governo detectar, por exemplo, casos de despejo não-autorizado de lixo ou ocupação ilegal de terrenos, diz Chan. Para o laboratório da Internet das coisas, outra prioridade é o transporte inteligente. Por exemplo, uma equipa da UMAC liderada pelo professor Li Zongjin está já a trabalhar em sensores eléctricos que podem ser colocados nas estradas e permitir às autoridades a saber mais sobre o trânsito.

O sim do Governo Central era ansiosamente esperado pela comunidade científica local já desde Abril, quando uma delegação do Ministério veio a Macau para avaliar as instalações dos futuros laboratórios. O FDCT não mencionou qualquer data para a entrada em funcionamento das novas estruturas, mas em Novembro de 2017 o presidente Frederico Ma tinha apontado para a segunda metade deste ano. O PONTO FINAL pediu mais informações ao FDCT e ao Conselho de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre o Interior da China e Macau – também envolvido no processo de aprovação dos dois laboratórios – mas não recebeu qualquer resposta.